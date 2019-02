Prawie 4,6 tys. zł wyniosła w 2018 r. średnia pensja

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 4 862,92 zł – podał GUS. Oznacza to, że w porównaniu do III kw. minionego roku wzrosło ok. 6,2 proc.

Jak informował wcześniej Urząd w III kwartale 2018 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4 580,20 zł. W IV kwartale 2017 r. wspomniane wynagrodzenie wynosiło 4 516,69 zł co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o prawie 7,7 proc.

GUS poinformował także, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło 4 585,03 zł. Dla przypomnienia w 2017 r. wynosiło 4 271,51 zł. Jak podaje GUS, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 5,3 proc.