Biznes poprzez PKO BP wyśle JPK do resortu finansów

PKO Bank Polski jako pierwszy wykorzysta Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) do usprawnienia i digitalizacji procesów obsługi klientów. Klienci Centrum Bankowości Przedsiębiorstw mogą od dziś przekazywać JPK do banku poprzez serwisy transakcyjne iPKO i iPKO Biznes, podał bank.

Centrum Bankowości Przedsiębiorstw funkcjonuje w banku od kwietnia 2018 roku i zajmuje się obsługą przedsiębiorstw o przychodach rocznych wysokości 5-30 mln zł. Zapewnia sieć mobilnych doradców bankowych oraz merytoryczne wsparcie ekspertów z zakresu leasingu, faktoringu, produktów skarbowych czy trade finance.

Bank mocno postawił na działania mające na celu usprawnianie procesów obsługi klientów, w tym procesów kredytowych, dążąc do wyeliminowania obiegu dokumentacji papierowej i wykorzystania pozycji banku jako technologicznego lidera dla stworzonej komunikacji z klientami w formie cyfrowej. W ramach nowości w zeszłym roku wprowadzono możliwość podpisywania umów kredytowych, w tym również umów zabezpieczonych gwarancją BGK, kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez pracowników banku. W procesie scoringowym zautomatyzowano weryfikację obrotów na rachunku bieżącym dla kredytów w kwocie do 1 mln zł. Do tego poziomu podwyższono także kwotę w ramach odnowień automatycznych. Wszystkie powyższe modyfikacje wpłynęły na uproszczenie procesu kredytowania, co usprawniło klientom komunikację i współpracę z bankiem” - przypomniano.