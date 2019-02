Zawieszenie działalności a obowiązek JPK_VAT

Przedsiębiorcy przyzwyczaili się już, że do każdego 25. dnia miesiąca zobowiązani są przesyłać JPK_VAT do urzędu skarbowego. Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje wszystkich czynnych podatników VAT, nawet jeśli rozliczają się kwartalnie. Wątpliwości budzi jednak konieczność wysyłki elektronicznej pliku przy zawieszeniu działalności gospodarczej. Kiedy i kogo dotyczy ten obowiązek, nawet po zawieszeniu firmy?

Zawieszenie działalności gospodarczej w naszym kraju jest banalnie proste. To zaledwie parę kroków. Co więcej, od kwietnia ubiegłego roku zawiesić działalność możemy już nie tylko na dwa lata, ale na wybrany przez siebie okres. Zawieszenie działalności zwalnia nas z pewnych obowiązków, także tych podatkowych. Co jednak, jeśli korzystamy z przywileju możliwości wykonywania pewnych czynności w ramach zawieszonej działalności? Zobacz, kiedy obowiązek JPK_VAT nie skończy się wraz z dniem zawieszenia działalności!

JPK_VAT nawet w „przerwie” od prowadzenia biznesu – u kogo?

Jeśli przedsiębiorca decyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej, ale dalej „działa” w granicach dozwolonych przez prawo, JPK_VAT może wciąż go dotyczyć. Warto wiedzieć bowiem, że mając zawieszoną działalność gospodarczą wciąż możesz m.in. przyjmować należności bądź regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem firmy, wykonywać czynności, których celem jest zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów czy zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia.

Kiedy „nie uwolnisz się” od wysyłki JPK_VAT mając zawieszoną działalność gospodarczą? Wystarczy, że wykonujesz czynności, które owocują koniecznością uzupełnienia deklaracji VAT. Następuje to wtedy, kiedy Twoja firma, pomimo zawieszenia działalności, dokonuje np. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importowania usług czy kupowania towarów objętych podatkiem VAT. Wykonując tego typu transakcje nadal składasz deklaracje i przesyłasz JPK_VAT, zgodnie z terminem ustalonym w przepisach prawa.

Jeśli prowadzisz księgowość samodzielnie (w przypadku zawieszenia działalności nie zostajesz zwolniony z konieczności prowadzenia księgowości!), musisz pamiętać o tym obowiązku. Za niedotrzymanie terminów w przypadku Jednolitych Plików Kontrolnych przewidziane są bowiem dotkliwe sankcje, które mogą zupełnie niepotrzebnie nadwyrężyć Twój firmowy budżet.