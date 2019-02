Masz pomysł? Masz ambicje? Zamień plany w SUKCES!

Świat startupów przeżywa w Polsce absolutny boom. Innowacje idą w parze z aktywnym poszukiwaniem możliwości rozwoju biznesu i wprowadzenia produktu na rynek. To już nie tylko „marzenia ściętych głów”, ale faktyczne przedsiębiorstwa, które z sukcesem operują na krajowym i zagranicznych rynkach. Gdzie poznać tych ambitnych zarządców i ich nowatorskie pomysły? Odpowiedź jest jedna: na Let’s Start Up! 2019.

Let’s Start Up! jest największym w Polsce festiwalem startupów przygotowywanym już od sześciu lat w pełni przez studentów. Projekt powstaje z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Biznesu Szkoły Głównej Handlowej oraz Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Szkoły Głównej Handlowej.

Ideą organizatorów jest tworzenie platformy łączącej startupy z przyszłymi klientami, pracownikami, czołowymi inwestorami, instytucjami oraz wszystkimi osobami przejawiającymi żywe zainteresowanie tym fascynującym światem niekończących się możliwości.

Wydarzenie składa się z trzech części. LSU! Talks to wystąpienia inspirujących i charyzmatycznych prelegentów, poruszających temat przedsiębiorczego wykorzystania innowacyjnych technologii oraz prowadzone przez rynkowych praktyków warsztaty dla studentów z całej Polski. VC Open Hours stanowi natomiast kilkunastominutowy speed-dating wyselekcjonowanych startupów z największymi funduszami Venture Capital w Polsce. Ostatni z elementów festiwalu to LSU! Fair – spektakularne targi, obejmujące swoim wszystkie przedsiębiorstwa działających przy wykorzystaniu innowacyjnych modeli biznesowych: startupy, instytucje państwowe, banki, fundusze Venture Capital, międzynarodowe korporacje z branży IT. To okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami, zaprezentowania swojej sylwetki oraz nawiązania wartościowych kontaktów, które być może umożliwią znalezienie inspirującej pracy.

Finał projektu Let’s Start Up! 2019 odbędzie się 26 kwietnia w budynku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Poprzedzony zostanie prelekcjami specjalistów, odpowiednio 12 marca oraz 4 kwietnia. Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne! Zapraszamy do śledzenia profilu wydarzenia na Facebooku oraz w mediach społecznościowych.

Link do profilu Let’s Start Up!

DO ZOBACZENIA!