Pociągi pasażerskie punktualniejsze

Towarowi przewoźnicy kolejowi w Polsce zmniejszyli zatrudnienie o 1,3 proc. r/r w 2016 r., do 27.590 osób, a pasażerscy - o 0,5 proc. do 22.555. Natomiast zarządcy infrastruktury, którzy zatrudniają najwięcej pracowników w sektorze kolejowym w Polsce, zwiększyli zatrudnienie o 0,8 proc. r/r do 40.934 osób, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK).