Lotos wyda setki milionów złotych na rozwój stacji

Grupa Lotos planuje wydać w tym roku kilkaset milionów złotych na dalszy rozwój sieci detalicznej czyli budowę nowych oraz modernizację istniejących obiektów. Główny cel spółki Lotos Paliwa, zarządzającej siecią stacji Lotos, to obecnie wprowadzenie spójnego i podwyższonego standardu na stacjach firmy - poinformowała spółka.

W 2018 roku Grupa Lotos zgodnie z planem ujednoliciła 14 stacji: w Olsztynie, Rypinie, Katowicach, Tuszynie (2 stacje), Będzinie, Warszawie, Rawiczu, Żarach, Łęcznej, Chełmie, Sosnowcu i Żorach (2 stacje). W tym roku kolejne 14 stacji sieci Lotos zostanie objętych standaryzacją. Chodzi nie tylko o podobny wygląd, ale również o taką samą ofertę produktów, zarówno paliwowych, jak i gastronomiczno-sklepowych.

Standaryzacja obejmuje przede wszystkim wymianę wizualizacji zewnętrznej, przebudowę sklepu oraz remont stacji i toalet. Zmieniają się elewacja, pylony cenowe, meble wewnątrz sklepu, oświetlenie czy terakota.

W ramach prac realizowanych w 2018 r. wymieniono także dystrybutory, płytę szczelną, wyremontowano dachy, nawierzchnię drogową na stacjach, instalacje wodno-kanalizacyjne i wiaty. Część stacji przystosowano do wymogów restauracji amerykańskiej sieci Subway. W kilku przypadkach powiększono sklep, a do oferty wprowadzono paliwa premium Dynamic (w sumie są już one dostępne na 3/5 stacji sieci Lotos). Zmieniły się także same Cafe Punkty, w tej chwili działa ich niemal 400 (na 4/5 stacji firmy).

Marka Lotos jest dobrze rozpoznawalna. Robimy wszystko, aby wygląd i oferta były spójne. Klient wjeżdżając na stację powinien oczekiwać w każdym miejscu w Polsce podobnych usług, wysokiej jakości obsługi i schludnego wyglądu. Podczas procesu standaryzacji staramy się nie tylko wprowadzić jednolitą kolorystykę, ale również unowocześnić każdą stację. Modernizujemy systemy nalewu i magazynowania paliw. Zmieniamy oświetlenie w sklepie i pod wiatą. Wymieniamy meble sklepowe. Zwiększamy ofertę gastronomiczną. Pojawiają się nowe nośniki wizualne. Chcemy, żeby każdy klient z zadowoleniem wracał na stacje Lotos - powiedział szef biura infrastruktury Lotos Paliwa Jacek Puchniarz, cytowany w komunikacie.

Pierwsze stacje należące obecnie do sieci Lotos działały pod szyldem Rafinerii Gdańskiej od 1992 r. Ich wygląd i wyposażenie zmieniały się przez blisko 30 lat. Spółka ma także stacje przejęte z rynku (sieciowe oraz prywatne, do największych akwizycji można zaliczyć przejęcie sieci Slovnaft oraz Esso w 2005 r.). Jednocześnie budowane były nowe własne obiekty. Zróżnicowanie wyglądu i funkcji stacji paliwowych w sieci było więc duże, dlatego jednym z kluczowych celów strategicznych rozwoju Lotosu do 2022 r. jest m.in. dalsza standaryzacja na stacjach paliwowych.

Zgodnie z planami, do 2024 r. z rynku zniknie marka Optima. Nie oznacza to jednak, że blisko 200 stacji paliw z logo Lotosu przestanie działać. Stacje własne w segmencie ekonomicznym zostaną podniesione do standardu premium. Podobnie będzie ze stacjami franczyzowymi, które zdecydują się na przedłużenie umowy.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

