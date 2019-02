Dymisja szefa NFOŚiGW została przyjęta

Henryk Kowalczyk, szef resortu środowiska, przyjął dymisję Kazimierza Kujdy, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – poinformowało ministerstwo na twitterze.

Resort podaje także, że minister środowiska podejmie decyzję o powołaniu nowego prezesa NFOŚiGW „po przeprowadzeniu pełnej procedury konkursowej i przedstawieniu na wniosek Rady Nadzorczej kandydatów spełniających wszystkie ustawowe wymagania”.

Piątkowa „Rzeczpospolita” podała, że obecny prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda „widnieje w jawnym już inwentarzu IPN jako tajny współpracownik o pseudonimie Ryszard, który współpracę miał rozpocząć w 1979 r. w Siedlcach - zgadza się jego data urodzenia”. Ponadto, według „Rz”, w 2002 r. teczka Kazimierza Kujdy trafiła do zbioru zastrzeżonego IPN. Wcześniej media podawały informację o podaniu się do dymisji szefa Funduszu. Czytaj także: Nieoficjalnie: Prezes NFOŚiGW podał się do dymisji