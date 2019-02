Będzie współpraca przedsiębiorców z Polski i Białorusi

Zależy nam na wsparciu przedsiębiorców z Polski i Białorusi w nawiązywaniu relacji biznesowych - mówiła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, która spotkała się we wtorek z Przewodniczącym Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi Michaiłem Miasnikowiczem.

Szefowa MPiT dodała, jak wynika z komunikatu resortu, że nasze firmy są zainteresowane współpracą z białoruskimi partnerami, a potencjał wymiany zarówno w zakresie handlu jak i inwestycji obu krajów jest duży.

„Chcemy go wykorzystać. Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani współpracą z partnerami z Białorusi” - zaznaczyła minister Emilewicz, cytowana w komunikacie. I dodała: „zależy nam na intensyfikacji współpracy gospodarczej oraz wsparciu przedsiębiorców z Polski i Białorusi w nawiązywaniu relacji biznesowych”.

Jak przypomniało w komunikacie MPiT, w 2018 r. Białoruś zajęła 24. miejsce na liście polskich rynków eksportowych i 33. na liście naszych rynków importowych.

„Polska jest trzecim partnerem handlowym Białorusi wśród krajów Unii Europejskiej, po Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Polsko-Białoruskie obroty handlowe po 12 miesiącach 2018 r. osiągnęły wartość prawie 3,2 mld dol., w tym polski eksport 1,7 mld dol. a import ok. 1,4 mld dolarów” - czytamy. Taki wynik, jak wyjaśniono, oznacza osiągnięcie poziomu wzajemnych obrotów handlowych „z rekordowo dobrego 2013 roku”.

Według danych NBP, polskie inwestycje bezpośrednie na Białorusi (stan na koniec 2017 r.) wyniosły ok. 163 mln dol., natomiast białoruskie inwestycje bezpośrednie w Polsce ok. 20 mln dolarów. Polscy inwestorzy na Białorusi działają m.in. w sektorach: budowlanym, meblarskim, artykułów budowlanych, bankowym, IT, spożywczym.

„Wśród perspektywicznych sektorów współpracy są branże: farmaceutyczna, biotechnologia, zaawansowane technologie dla przemysłu, produkcja maszyn, transport i infrastruktura transportowa, produkcja materiałów budowlanych, produkcja rolno-spożywcza, IT, turystyka” - oceniło w komunikacie MPiT.

Wizyta M. Miasnikowicza w Polsce w dniach 11-14 lutego br. odbywa się na zaproszenie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. (PAP)