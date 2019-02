Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego obniży koszty kapitału

Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego zostanie opublikowany wkrótce, jeśli nie w ciągu najbliższych kilku dni, to będzie to kwestia najbliższych 2-3 tygodni - poinformował Marcin Obroniecki, zastępca dyrektora departamentu rozwoju rynku finansowego w MF. Dodał, że głównym celem strategii jest dywersyfikacja i zwiększenie dostępu do finansowania.

Podczas środowej debaty na GPW Obroniecki zapytany o to, kiedy zostanie opublikowany projekt powiedział:

Niedługo. Wiem, że od dłuższego czasu to powtarzamy, ale mamy już pozytywną opinię Centrum Analiz Strategicznych, teraz czekamy już tylko na wpis do wykazu prac legislacyjnych. Spodziewamy się, że to będzie już niedługo, jeśli nie jutro, pojutrze, to w przeciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni - powiedział.

Dodał, że jednym z głównych celów strategii jest dywersyfikacja i zwiększenie dostępu do finansowania.

Ciężko mówić o projekcie, który nie został jeszcze opublikowany, ale można powiedzieć, że głównym celem strategii jest dywersyfikacja, zwiększenie dostępu do finansowania z punktu widzenia polskich firm. Czyli celem jest w pewnym sensie obniżenie kosztów kapitału - powiedział.

Obroniecki zapytany o to, czy strategia zawiera jakiekolwiek elementy dotyczące przekształcenia systemu OFE powiedział:

Generalnie strategia nie dotyczy stricte sektora emerytalnego.

Podczas debaty zastępca dyrektora departamentu rozwoju rynku finansowego w Ministerstwie Finansów zaznaczył, że resortowi zależy na tym, aby strategia nie była tylko zbiorem przepisów „odłożonych na półkę”.

Zależy nam na tym, żeby to (strategia - PAP) nie była książka odłożona na półkę, tylko żeby to była żywa materia. Cel jest taki, żeby strategia została przyjęta ustawą rządową. W sytuacji, kiedy będzie tam kilkanaście projektów, uchwała zobowiąże rząd, żeby te działania wdrożyć - powiedział. Planowanie jest też umocowanie członka rządu do tego, żeby był pełnomocnikiem ds. implementacji strategii. Powoli, wraz z opublikowaniem i przyjęciem strategii przez rząd kończy się nasza rola pisania, a zaczyna się rola rządu w pilnowaniu implementacji strategii. My możemy pomagać, natomiast to nie my będziemy ją realizować, tu jest potężna praca do wykonania po stronie rynku - dodał.

Przedstawiciel MF powiedział też, że duża część strategii dotyczy tego, jak będzie wyglądała jej implementacja.

Nie za bardzo mogę jeszcze opowiedzieć, co znajdzie się w projekcie. Dużą częścią strategii jest jednak jej implementacja, to jak będzie ona wyglądała od strony technicznej i operacyjnej. Wydaje się zatem, że nie będzie dużego problemu, jeśli będzie zainteresowanie ze strony rynku. Jeżeli będzie duża presja i jeżeli rynek będzie wierzył w tę strategię, będzie uczestniczył w konsultacjach, a potem w jej wdrażaniu, to już będzie połowa sukcesu - powiedział.

Obroniecki zaznaczył też, że projekt zakłada utworzenie roboczej grupy, skupiającej wszystkich uczestników rynku, której celem będzie przegląd istniejących regulacji.

Jedną z propozycji, która znajdzie się w projekcie, będzie utworzenie grupy roboczej. Chcemy wykorzystać pozytywne doświadczenie, które mamy ze współpracy na linii KNF-rynek-MF przy okazji fintechów, i stworzyć grupę roboczą, która będzie skupiała wszystkich uczestników rynków po to, żeby zrobić bardzo głęboki przegląd wszystkich regulacji. Raz, żeby zidentyfikować te wszystkie miejsca, w których mówimy o gold-platingu, dwa - żeby je zlikwidować - powiedział.

