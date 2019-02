PPL stracił wskutek darowizny

Przekazanie na rzecz Skarbu Państwa 100 proc. udziałów Chopin Airport Development przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” przyniosło stratę netto za 2018 r, w wysokości 65 mln zł - wynika ze wstępnych wyników finansowych, o których w środę poinformowały PPL.

Biuro prasowe firmy przekazało, że przedsiębiorstwo w 2018 r. osiągnęło rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 988,6 mln zł, czyli o 90,9 mln zł więcej (10,1 proc.) niż w 2017 roku.

W komunikacie dodano, że wstępnie skalkulowany zysk ze sprzedaży wyniósł 397,3 mln zł i był wyższy o 3,4 proc. (46,8 mln zł) niż w 2017 r. „Na jego wysokość poza rekordowymi przychodami wpłynęła również racjonalna i efektywna polityka kosztowa Przedsiębiorstwa, której rezultatem było poniesienie w roku 2018 kosztów operacyjnych na nieproporcjonalnie niższym w stosunku do przychodów poziomie 591,3 mln zł, niż miało to miejsce we wcześniejszym okresie sprawozdawczym” - wskazano.

Jak przekonuje cytowany w komunikacie prezes PPL Mariusz Szpikowski, wstępne wyniki finansowe spółki dowodzą słuszności przyjętej przez firmę strategii.

Rekordowy zysk netto, którego wzrost już kolejny rok z rzędu istotnie przekracza wzrost przychodów, to efekt ciężkiej pracy całej załogi i wzrostu efektywności, a także konsekwentnej realizacji przemyślanych decyzji dotyczących zmiany modelu biznesowego lotniska Chopina, które jako lotnisko tranzytowe, w ciągu kilku lat stało się największym portem lotniczym tej części Europy - zaznaczył.

Zgodnie z ustawą o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, przedsiębiorstwo w grudniu ub.r. nieodpłatnie przekazało na rzecz Skarbu Państwa 100 proc. udziałów w spółce zależnej Chopin Airport Development. Obecnie to Polski Holding Hotelowy.

Wartość przeprowadzonej operacji w wysokości 504,8 mln zł została odnotowana w kategorii pozostałych kosztów operacyjnych, a jej bezpośrednim skutkiem jest wstępnie oszacowana strata netto na poziomie 65 mln zł. Niemniej jednak, dokonując analizy porównawczej wypracowanych wyników finansowych należy zauważyć iż, wykluczenie tej niecodziennej, jednorazowej operacji gospodarczej, skutkowałoby osiągnięciem przez PPL rekordowego zysku netto w roku 2018 na poziomie 369,9 mln zł, co w porównaniu z wynikiem z roku 2017 na poziomie 272,3 mln zł, oznacza wzrost o 35,8 proc. (97,6 mln zł) - wyjaśniono.

SzSz(PAP)