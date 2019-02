Fiskus rozliczy PIT za ciebie

Usługa e-PIT czyli możliwość rozliczenia PIT 37 i PIT 38 przez internet wchodzi w życie 15 lutego tego roku – poinformowało Ministerstwo Finansów. Jak powiedziała Teresa Czerwińska, szefowa resortu finansów, ponad 20 mln podatników będzie mogło skorzystać, po zalogowaniu na stronę podatki.gov.pl, skorzystać z usługi e-PIT.

Jak mówiła Czerwińska, „to administracja skarbowa przejmie ciężar odpowiedzialności za zeznanie podatkowe przygotowane przez system”.

Płatnicy przesłali 35 mln dokumentów i na ich podstawie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała 23 mln PIT 37 i 250 tys. PIT 38. Jak podał resort finansów w zeszłym roku z formy elektronicznego rozliczenia z fiskusem skorzystało 11,4 mln osób.

Liczę na to, że z usługi e PIT skorzysta podobna liczba osób, która rok wcześniej skorzystała kanału elektronicznego, a było to 11,4 mln osób – mówiła Czerwińska.

Jak podaje resort finansów, podatnik sam wybierze czy chce skorzystać z usługi e-PIT, czy woli tradycyjną formę papierowego zeznanie bądź e-deklarację. Resort podkreśla, że podatnicy, którzy rozliczą się przez e-PIT będą mogli wcześniej otrzymać zwrot nadpłaty podatku. Czas ten będzie skrócony z 3 miesięcy do 45 dni.

Zeznanie przygotowane - w usłudze e-PIT – zostanie automatycznie zaakceptowane przez fiskusa 30 kwietnia u tych podatników, którzy sami nie złożą zeznania podatkowego, ale także nie odrzucą przygotowanego przez KAS.

nie złoży samodzielnie zeznania PIT, ani nie odrzuci zeznania przygotowanego przez KAS, to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Jak informuje resort, w sytuacji, gdy z zeznania przygotowanego we wspomnianej usłudze będzie wynikała kwota podatku do zapłaty, urząd skarbowy do końca maja prześle podatnikowi informację o podatku do zapłaty, a podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę podatku.

W tym roku jest to PIT 37 i PIT 38, a w przyszłym roku, w drugim etapie, planujemy dołączyć do usługi e-PIT możliwość rozliczenia PIT 36; PIT 36L i PIT 28 – dodała szefowa resortu finansów.

Resort poinformował także, że na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej wprowadzona została nowa opcja, dzięki której podatnik może połączyć się z konsultantem, który odpowie na pytania związane z nową usługą. Dla osób, które nie mają internetu przygotowano ponad 500 stanowisk komputerowych w urzędach skarbowych z bezpiecznym dostępem do portalu podatkowego podatki.gov.pl