Hiszpania: Będą przedterminowe wybory

Rząd Hiszpanii nie będzie przygotowywał kolejnego projektu budżetu. W środę projekt wydatków państwa na ten rok został odrzucony przez Kongres Deputowanych. W piątek premier Pedro Sanchez ogłosi datę przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Jak powiedziała w czwartkowym wywiadzie dla radia Cope minister finansów Hiszpanii, Maria Jesus Montero, rząd podjął już decyzję o organizacji przedterminowych wyborów do parlamentu. Odbędą się one prawdopodobnie w kwietniu.

To jest już pewne. W piątek należy spodziewać się ogłoszenia wyborów parlamentarnych. Jedyną wątpliwością jest to, kiedy się one odbędą - oświadczyła Montero.