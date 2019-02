Bliżej do e-Doręczeń

Całkowite zelektronizowanie komunikacji między państwem a obywatelami i firmami to cel ustawy o e-Doręczeniach, której projekt trafił w czwartek do konsultacji. Dla osób wykluczonych cyfrowo pisma będą drukowane i dostarczane tradycyjnie.

Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. W uzasadnieniu do projektu, resort ocenia, że podstawową formą korespondencji podmiotów publicznych z obywatelami i podmiotami niepublicznymi jest nadal tradycyjny list polecony, dotychczasowe próby przejścia na elektroniczną komunikację obywateli z urzędami nie odniosły sukcesu, a wykorzystanie ePUAP jest „niesatysfakcjonujące”.

Dlatego projekt przewiduje wprowadzenie nowej usługi: „rejestrowanego doręczenia elektronicznego”, która ma pozwolić na doręczenie korespondencji ze skutkiem prawnym równoważnym do tradycyjnego doręczenia korespondencji. Jej założeniem jest, że korespondencja co do zasady będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny wyłącznie w postaci elektronicznej. Do obsługi korespondencji podmiotom, zarówno urzędom, jak przedsiębiorcom i obywatelom, zostaną założone specjalne elektroniczne skrzynki. Zarówno przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, jak i inne podmioty zarejestrowane w KRS będą „zobowiązane do posiadania elektronicznej skrzynki do doręczeń i wykorzystywania jej do komunikacji w zakresie spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą”. Powstanie także Baza Adresów Elektronicznych prowadzona przez ministra cyfryzacji.

Dla obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która - jak napisano w uzasadnieniu - umożliwi całkowitą cyfryzację procesu nadania/odbioru korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy nadania/doręczenia (papierowa lub elektroniczna). Ma ona polegać na przetworzeniu korespondencji nadanej elektronicznie do postaci papierowej oraz jej doręczeniu w takiej postaci, lub na nadaniu korespondencji w postaci papierowej, przetworzeniu jej do postaci elektronicznej i doręczeniu w takiej postaci. Dzięki temu osoby wykluczone cyfrowo będą miały możliwość odbierania i nadawania korespondencji w postaci przesyłek listowych.

Według projektu operatorem usługi będzie do 2025 r. Poczta Polska, a zorganizowanie konkursu na operatora wyznaczonego nastąpi po 31 grudnia 2025 r.

MC chce, by dla podmiotów niepublicznych usługa e-Doręczenia do podmiotu publicznego świadczona przez operatora wyznaczonego była bezpłatna, a opłatę za doręczenie korespondencji drogą elektroniczną pokryje podmiot publiczny. Cena usługi pocztowej przesyłki hybrydowej zostanie ustalona przez operatora wyznaczonego z uwzględnieniem kosztów jej świadczenia. Maksymalne roczne poziomy opłat za usługi ma określać w drodze decyzji prezes UKE.

Planowany termin wejścia w życie ustawy to czwarty kwartał 2020 roku.

SzSz (PAP)