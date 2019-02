Sprostowanie nie wystarczyło. KPRM domaga się wyjaśnień

Sprostowanie przesłane przez ambasador Izraela Annę Azari zostało przyjęte przez Kancelarię Premiera, ale chcemy wyjaśnić dalsze szczegóły wypowiedzi premiera Izraela cytowanej przez „Jerusalem Post” - powiedział PAP dyrektor departamentu spraw zagranicznych w KPRM Marek Korowajczyk.

„Jerusalem Post” podał w czwartek wieczorem, że podczas pobytu w Warszawie premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście. Informację tę zdementowała ambasador Izraela w Polsce Anna Azari.

Byłam obecna przy briefingu premiera i nie mówił on, że polski naród kolaborował z nazistami, a jedynie że żadna osoba nie została pozwana do sądu za wspominanie o tych Polakach, którzy z nimi współpracowali - podkreśliła Azari, zwracając się do dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM Marka Korowajczyka.