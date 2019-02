Zakłady Cegielskiego przebudują wagony PKP

H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych podpisała z PKP Intercity umowę na przebudowę 10 wagonów pasażerskich na wagony restauracyjne. Jak poinformował Hubert Stępniewicz, prezes fabryki, PKP Intercity jest dla nas obecnie dominującym odbiorcą. Jednak szanse na dywersyfikację są bardzo duże.

Zaznaczył, że wagon może poruszać się praktycznie po całej Europie przy relatywnie niedużym - w porównaniu z pojazdem trakcyjnym - wysiłku homologacyjnym.

Dlatego widzimy tutaj dla siebie segment i to nam pozwala myśleć o dywersyfikacji geograficznej - podkreślił Stępniewicz.

Natomiast w wymiarze produktowym nasz wysiłek dywersyfikacyjny będzie się sprowadzał do sięgnięcia po segment zespołów trakcyjnych i tutaj przykładem jest nasz pojazd Plus - dwusystemowy spalinowo-elektryczny. Przyglądamy się również mniejszym pojazdom trakcyjnym typu lokomotywa manewrowa. To są takie kierunki, które postrzegamy w pierwszym kroku jako atrakcyjne i pozwolą zdywersyfikować źródła przychodów - kontynuował szef FPS.