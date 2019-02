Brytyjskie "tak" lub "nie" dla Huawei

Szef brytyjskiego wywiadu zagranicznego (MI6) Alex Younger ocenił w piątek, że kwestia wykorzystania technologii chińskiej firmy Huawei w ramach krytycznej infrastruktury narodowej jest „skomplikowana” i nie można podjąć w tej sprawie prostej decyzji „tak lub nie”.

Szef MI6, odniósł się w ten sposób do pytań dotyczących kontrowersji towarzyszących współpracy z telekomunikacyjnym gigantem Huawei, który może stanowić zagrożenie, ponieważ podejrzewany jest o związki z chińskim wywiadem i stanowić zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa państw.

Chińska firma stanowczo zaprzecza oskarżeniom o tego typu działania.

W ostatnich miesiącach Stany Zjednoczone, Australia i Nowa Zelandia zablokowały jednak udział firmy w budowie przyszłych sieci teleinformatycznych 5G, a podobny krok rozważają także m.in. Kanada i Wielka Brytania.

To, czego chcę, to właściwej dyskusji na ten temat, bo z natury nie jest pożądane, aby jakikolwiek element znaczącej infrastruktury narodowej był realizowany przez dostawcę, który jest monopolistą - powiedział Younger. Nie udaję, że mam właściwą odpowiedź na to pytanie, ale mówię, że ważne jest, byśmy przeanalizowali wszystkie takie kwestie - dodał.

Wcześniej w podobnym tonie wypowiedział się były szef agencji ds. bezpieczeństwa cyfrowego GCHQ, która zajmuje się zbieraniem i oceną informacji telekomunikacyjnych.

W felietonie dla „Financial Times” Robert Hannigan przekonywał, że wezwania do całkowitego zakazania udziału Huawei w budowie infrastruktury cyfrowej „są wyrazem braku zrozumienia cyberbezpieczeństwa i tego, jak złożona jest architektura sieci 5G”.

Jak dodał, „Wielka Brytania ma unikalną przewagę w ocenie prawdziwego zagrożenia ze strony chińskiej technologii” dzięki wykorzystaniu specjalnego ośrodka badawczego, który od lat analizuje zastosowania technologii Huawei w brytyjskich sieciach telekomunikacyjnych.

Na podstawie analizy ekspertów Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC) mówiło jasno o brakach w strukturze bezpieczeństwa Huawei i ogólnym podejściu firmy do cyberbezpieczeństwa i jest wskazane, by zażądać w tej sprawie wyjaśnień(…). Hauwei wielokrotnie obiecało odnieść się do tej krytyki i wydać na ten cel olbrzymie kwoty. NCSC powinno poczekać i zobaczyć, jak dobrze to zrobi - argumentował Hannigan.

Jak jednak zastrzegł, „kluczowe jest to, że - co umyka uwadze w debacie na temat chińskiej technologii - NCSC nie znalazło żadnego dowodu na to, aby państwo chińskie prowadziło wrogie działania cyfrowe za pomocą Huawei”.

Przypomniał, że NCSC „wskazało na skalę cyberszpiegostwa - przypisywanego Chinom - przy wykorzystaniu zarządzanych za pomocą systemów informatycznych dostawców usług na całym świecie”.

Zakaz korzystania z jakiejś firmy w oparciu o kolor flagi kraju, z którego się wywodzi, byłby prawdopodobnie nieskuteczny - napisał były szef GCHQ. Zamiast (takich zakazów) powinniśmy podejmować techniczne decyzje na podstawie klarownej oceny potencjalnego zagrożenia - podkreślił. Ci, którzy teraz uciekają od chińskich firm, a wcześniej przyjmowali ich inwestycje, zachowują się tak, jakby dopiero teraz odkryli, że Chinami rządzi partia komunistyczna, która - jeśli tylko chce - może wykorzystać do własnych celów każdy element chińskiego sektora prywatnego. Większość z nas wkalkulowała jednak to ryzyko w obliczenia dawno temu i spodziewam się, że Chiny zrobiły to samo - napisał.

W styczniu polskie władze aresztowały pracownika Huawei pod zarzutami szpiegostwa, a Czechy wykluczyły firmę z publicznych przetargów po ostrzeżeniu ze strony instytucji odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo kraju.

Na podst. PAP