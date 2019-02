Potrzebna strategia makroregionalna dla Karpat

Krajom położonym w Karpatach potrzebna jest unijna strategia makroregionalna - powiedział w niedzielę minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński w Krasiczynie (Podkarpackie).

W Krasiczynie trwa drugi dzień międzynarodowa konferencja „Europa Karpat”.

Dodał, że „chodzi o to, żeby nasze działania miały platformę UE”. Dodał, że są cztery strategie makroregionalne - bałtycka, dunajska, jońska i alpejska. Pierwsza z nich, bałtycka, powstała w 2009 r. - przypomniał minister.

Zaznaczył, że m.in. Polska idee Strategii Karpackiej promuje od 2011 roku.

W ocenie Kwiecińskiego „to nie jest rozwiązanie”.

My potrzebujemy współpracy w poprzek Karpat. Chodzi o to, aby Karpaty łączyły nas, jak to było parę wieków temu. W tym celu podejmujemy formalne, wspólne działania na poziomie UE. Musimy złożyć wniosek. Jesteśmy do tego przygotowani - podkreślił Kwieciński.