Ustawa o cenach prądu: Będą lekkie podwyżki

Ustaloną ceną objęte zostaną wszystkie rodzaje umów ws. dostaw energii elektrycznej - przewiduje projekt nowelizacji ustawy ws. cen prądu, który w poniedziałek opublikowano na e-stronach Sejmu. Ponadto nowymi przepisami ma być objęta tylko energia elektryczna, a nie stawki sieciowe.

Projekt trafił w poniedziałek do Sejmu jako poselski. Zakłada się w nim, że ceny, stosowane przez spółki obrotu (sprzedawców energii) dla odbiorców końcowych mają odpowiadać w 2019 r. albo zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfie z 31 grudnia 2018 r., albo - jeżeli cena ustalona jest w inny niż taryfa sposób - ma odpowiadać tej, obowiązującej danego odbiorcę końcowego 30 czerwca 2018 r. Zmiana ta polega na doprecyzowaniu, że ustawa obejmuje wszystkie rodzaje umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwem obrotu a odbiorcą końcowym, np. będącymi wynikami przetargu, indywidualnych negocjacji itp.

Zniknąć mają natomiast zapisy, mówiące, że dystrybutorzy i operator przesyłowy również mają w 2019 r. stosować stawki swoich opłat na poziomie, obowiązującym 31 grudnia 2018 r. Jak stwierdza się w uzasadnieniu, ta propozycja zmiany wynika z wątpliwości co do ingerencji w uprawnienia regulatora rynku energii - Prezesa URE, wyrażone przez Komisję Europejską i URE.

Zmiana przepisów zakłada również zmianę terminu, w którym sprzedawca będzie miał obowiązek zmienić umowy z odbiorcami, by je dostosować do ustawy. Zgodnie z projektem ma to nastąpić nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia, ale z mocą wsteczną od 1 stycznia 2019 r. Jeżeli po 30 czerwca 2018 r. sprzedawca zawarł z odbiorcą umowę na dostawę energii elektrycznej albo zmienił ją, podnosząc ceny, ma obowiązek zmienić ją, tak by cena odpowiadała cennikowi, obowiązującemu 30 czerwca 2018 r.

Kolejna proponowana zmiana ma umożliwić ubieganie się o wypłatę różnicy cen energii odbiorcy końcowemu, który nie korzysta ze spółek obrotu, ale kupuje ją na własną rękę na giełdzie lub za pośrednictwem towarowego domu maklerskiego.

Prezes URE ma, na mocy nowelizacji, obliczać i publikować średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, oraz ogłaszać dane, stanowiące części składowe, służące do obliczenia kwot różnic między cenami rynkowymi a ustalonymi ustawą. Obowiązki te mają zostać sprecyzowane w rozporządzeniu. Z kolei kwoty różnic cen ma ogłaszać Minister Energii.

Ustawa ws. cen prądu z 28 grudnia 2018 r. zmniejszyła akcyzę na energię elektryczną z 20 do 5 zł za MWh, obniża też o 95 proc. opłatę przejściową, płaconą co miesiąc przed odbiorców energii elektrycznej w rachunkach i ustaliła ceny dla odbiorców końcowych na 2019 r. na poziomie z 30 czerwca 2018 r. Różnicę między rynkową ceną zakupu a ceną dla odbiorcy końcowego ma pokrywać Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny - zasilony 80 proc. pieniędzy ze sprzedaży przez rząd w 2019 r. dodatkowych 55,8 mln uprawnień do emisji CO2.

SzSz (PAP)