W Poznaniu 5 tys. lokali z Mieszkania plus

W Poznaniu, w ramach Mieszkania plus może powstać nawet 5 tys. lokali w ciągu ok. 10 lat - powiedział koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów Mirosław Barszcz.

Teren o powierzchni ok. 30 ha należy do spółki kolejowej. Jak dodał rzecznik PKP SA Michał Stilger, negocjacje w sprawie sprzedaży działki pod tę inwestycję są zaawansowane.

Jesteśmy w trakcie negocjacji z PFR Nieruchomości w sprawie odsprzedaży tego terenu” - powiedział rzecznik PKP SA. „Negocjacje są zaawansowane - dodał Barszcz.

W stolicy Wielkopolski może powstać nowa dzielnica - zwana Wolne Tory. Planowane tam jest ok. 5 tys. mieszkań, prace przy inwestycji mogą rozpocząć się na przełomie 2019 i 2020 roku.

Przewidziane są części komercyjne, biurowe, część mieszkaniowa - powiedział Barszcz. Tak duże inwestycje, gdzie trzeba wybudować całą infrastrukturę, powstają przynajmniej przez 10 lat, ale oczywiście są etapowane - zauważył.

Jak mówił koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów w trakcie tegorocznych Targów Budma, radni Poznania „z tego co wiem, mają zamiar przygotować plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu”.

Jeżeli skorzystają przy tym z możliwości, jakie daje specustawa mieszkaniowa, to cały proces przygotowania do budowy będzie można skrócić - powiedział.

Jak przypomniał Mirosław Barszcz, jest już stworzony cały „master plan” dla tego terenu.

Został już przygotowany podział na kwartały, projektowanie zajmie 12-18 miesięcy. Myślę, że można myśleć o rozpoczęciu inwestycji w Poznaniu pod koniec 2019 roku, może na początku 2020. Czyli docelowo, w bardzo optymistycznym scenariuszu, całe poznańskie Wolne Tory byłby oddane w 2030 roku - powiedział koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów.

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzającym do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 roku, wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom przysługują również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć ramy dla realizacji inwestycji, utworzony Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Jego aktywami zarządza PFR Nieruchomości. Fundusz działa na zasadach komercyjnych, inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe - zarówno w małych, jak i dużych miastach.

W ramach programu Mieszkanie plus oddano już do użytkowania 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, Jarocinie oraz Kępnie. W pierwszym półroczu bieżącego roku najemcy wprowadzą się do Mieszkania plus w Gdyni, Wałbrzychu oraz Kępicach. W Gdyni i Wałbrzychu nabór na mieszkania już się zakończył. Wnioski są weryfikowane.

Na podst. PAP