Niższy CIT ma zwiększyć inwestycje

Dzięki 9 proc. CIT firmy mogą więcej inwestować - mówił premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek podczas wizyty w firmie Grosspack w Zagnańsku koło Kielc. Towarzysząca mu minister finansów Teresa Czerwińska zauważyła, że niższy CIT to ulga dla ponad 400 tys. firm

Obniżony do 9 proc. CIT dla małych firm to jeden z elementów tzw. piątki Morawieckiego.

Tutaj mieliśmy okazję sprawdzić jak w praktyce wygląda obniżka podatku CIT - powiedział premier. Zauważył, że najpierw CIT dla małych firm obniżono z 19 proc. do 15 proc., a potem 15 proc. na 9 proc. Morawiecki wyjaśnił, że właściciel firmy Grosspack mówił, że właśnie dzięki temu może więcej inwestować. Zdaniem premiera plany inwestycyjne firmy są bardzo budujące. - Dokładnie o to nam chodzi, żeby małe średnie polskie firmy, takie jak ta, rozwijały się jak najpiękniej - podkreślił premier. Zaznaczył, że wierzy w polskich przedsiębiorców i polski kapitał.

Zdaniem Morawieckiego wcześniej wielkie firmy, które mogły sobie pozwolić na zatrudnienie prawników, omijały przepisy i zamiast płacić 19 proc. stawki CIT płaciły mniej. Tymczasem mniejsze firmy nie mogły pozwolić sobie na inwestycje, bowiem musiały płacić 19 proc. CIT. Premier zauważył, że „przewrócony na głowę porządek rzeczy postawiono z powrotem na nogi”. Dzięki temu małe firmy będą mogły uczciwie, „bez kombinowania”, płacić 9 proc. podatek, a wielkie firmy zapłacą 19 proc.

Jako dowód na to wskazał rachunki ministerstwa finansów, w których widać wzrost dochodów państwa mimo obniżek podatku. Poinformował, że mamy wreszcie budżet, który jest w bardzo dobrym stanie, niemal zrównoważony, skonsolidowane finanse publiczne, a jednocześnie kontynuowane są programy rozwojowe, rodzinne i społeczne.

Towarzysząca premierowi minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała, że obniżenie CIT, z którego korzysta firma Grosspack jest obniżeniem podatku „bezprecedensowym”, bowiem w ciągu zaledwie trzech lat stawka spadła o 10 punktów procentowych.

Zwróciła uwagę, że rozmowy z właścicielami firmy potwierdzają dwie rzeczy: po pierwsze, że firmy potrzebują kapitału na inwestycje i dzięki obniżce CIT zatrzymują część podatku i część wypracowanych zysków mogą inwestować. Po drugie, dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego wyrównaliśmy szansę dla uczciwych przedsiębiorców, dla tych którzy uczciwie płacą podatki. Trudno jest bowiem uczciwym firmom konkurować, jeżeli część firm nie płaci podatków.

Zdaniem minister finansów niższy, 9 proc. CIT jest ulgą dla ponad 400 tys. firm, które spełniają kryteria przychodów do 1,2 miliona euro i spełniają kryteria tzw. małego podatnika. Według niej to firmy, które się rozwijają, są na dorobku.

Dzięki temu punktowi +piątki Morawieckiego+ mogą się lepiej rozwijać, mogą się szybciej rozwijać - oceniła minister Czerwińska.

Dodała, że resort finansów idzie dalej - w kierunku uproszczenia systemu podatkowego. Przedsiębiorcy wielokrotnie zwracają bowiem uwagę na to, że ich bolączką, barierą rozwojową jest zbyt skomplikowany, zbyt zawiły system. Dlatego MF, jak zapowiedziała, porządkuje stawki podatku VAT, jednocześnie oferuje tzw. wiążącą informację stawkową, co daje firmom pewność i bezpieczeństwo.

Poza 9-proc. CIT-em do „piątki Morawieckiego” wchodzą: tzw. mały ZUS, dzięki któremu osoby fizyczne - najmniejsi przedsiębiorcy - mogą odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne adekwatne do swoich przychodów, a nie - jak dotychczas - w wysokości ponad 1200 zł miesięcznie; Fundusz Dróg Samorządowych powołany w 2018 roku w celu dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych; wyprawka szkolna w wysokości 300 zł przyznawana w ramach programu „Dobry start”; rządowy program „Dostępność Plus” w celu zapewnienia swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

