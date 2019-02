MPiT uszczelnia rynek obrotu kotłami

Wyeliminowanie możliwości wprowadzania na polski rynek wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych, co wpłynie na poprawę jakości powietrza w Polsce – to główny cel proponowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zmian w prawie - informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Właśnie trwają uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o inspekcji handlowej. Konsultacje zakończą się do 28 lutego br.

Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, od 1 lipca 2018 r. w obrocie mogą znajdować się wyłącznie kotły na paliwo stałe klasy 5.

W reakcji na praktykę stosowaną przez niektóre podmioty na rynku kotłów, w MPiT opracowano projekt nowelizacji niektórych przepisów rozporządzenia. Istniejący system wymagań dla kotłów na paliwo stałe wprowadzanych do obrotu na terenie kraju, uzupełni wspomniana nowela - informuje ministerstwo.

Celem nowelizacji jest też wzmocnienie kontroli przepisów przez organy inspekcji handlowej oraz ograniczenie importu kotłów niespełniających wymogów z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Republiki Turcji.

Jak podaje ministerstwo, szacuje się, że na polski rynek trafia około 200 – 250 tys. kotłów na paliwa stałe rocznie. Dokładnych danych brakuje ze względu na duże rozproszenie rynku i „szarą strefę” w handlu takimi urządzeniami, którą ocenia się na 20 - 25 proc. rynku.

Z obserwacji rynku kotłów na paliwo stałe wynika, że w sprzedaży stacjonarnej i za pośrednictwem internetu w dalszym ciągu znajdują się urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia. Stanowią znaczny odsetek ofert. Niestety wciąż pojawiają się podmioty, jak i osoby fizyczne, które próbują obchodzić istniejące przepisy - czytamy w komunikacie MPiT. - Nowelizowana ustawa precyzyjnie wskazuje instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe. Sprawdzane będą m.in.: zgodność urządzeń z wymaganiami, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, certyfikatów itp. Nowelizacja pozwala także organom inspekcji na ograniczenie wprowadzania urządzeń do obrotu i nakładanie kar w przypadku wykrytych nieprawidłowości. Zmiany pozwolą też zapewnić instytucjom kontrolnym odpowiednie zasoby organizacyjne i finansowe - czytamy dalej.

Ministerstwo proponuje również wprowadzenie narzędzi, które pozwolą zablokować import z krajów Unii Europejskiej, Islandii i Norwegii (będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym spoza UE) oraz Republiki Turcji kotłów niespełniających polskich wymogów.

Dzięki nowelizacji producenci z wymienionych wyżej krajów oraz z Polski będą tak samo podlegać krajowym wymaganiom dot. kotłów na paliwo stałe - czytamy w komunikacie MPiT.

mw