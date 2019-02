EXPO 2020 w Dubaju pod nadzorem wiceministra

Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej EXPO 2020 został wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński, poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Zastąpił na tym stanowisku byłego prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), Tomasza Pisulę.

Za organizację udziału Polski w wydarzeniu nadal odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu, podał resort.

Pierwsza Wystawa Światowa w regionie MEASA (z ang. Middle East Africa and South Asia) potrwa od 20 października 2020 r. do 10 kwietnia 2021 r. Jego organizatorzy spodziewają się aż 25 milionów gości. Udział w wydarzeniu potwierdziło już 200 państw i organizacji międzynarodowych - czytamy w komunikacie.

Przygotowania Polski do EXPO zainicjowała uchwała Rady Ministrów z marca 2018 r. potwierdzająca wolę udziału w EXPO oraz powołująca komisarza generalnego sekcji polskiej. Został nim ówczesny prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula, a zadanie przygotowania udziału Polski w wydarzeniu rząd powierzył PAIH. Na początku stycznia 2019 r. prezes Pisula zrezygnował z pełnienia funkcji szefa Agencji oraz z kierowania przygotowaniami Polski do udziału w Wystawie. W związku z tym Rada Ministrów podjęła uchwałę o powierzeniu stanowiska komisarza generalnego sekcji polskiej EXPO 2020 wiceministrowi Tadeuszowi Kościńskiemu, podano również.

Powołanie podsekretarza stanu na de facto ambasadora Polski na EXPO 2020 oznacza, że rząd nadał wydarzeniu znacznie wyższy priorytet. Bliski Wschód to wciąż nieodkryty ląd dla polskiego biznesu. Jesteśmy przekonani, że udział Polski w Wystawie Światowej w Dubaju uświadomi firmom znad Wisły ogromny potencjał tego regionu. Dołożę wszelkich starań, żebyśmy byli do niej jak najlepiej przygotowani. Już teraz mogę zapewnić, że realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem i koncepcją programową - powiedział wiceminister Kościński, cytowany w komunikacie.

W ciągu najbliższych miesięcy tempo prac nad udziałem Polski w wydarzeniu mocno przyspieszy, a wsparcie komisarza z resortu przedsiębiorczości będzie bezcenne. Do EXPO zostało nam niewiele ponad półtora roku. Mamy do zrealizowania tak poważne zadania jak wybór generalnego wykonawcy pawilonu, czy zawarcie umów z biznesowymi partnerami. Cieszymy się, że pokieruje nimi wiceszef ministerstwa współodpowiedzialnego za politykę gospodarczą państwa. To nie tylko ogromna nobilitacja dla zespołu projektowego, ale przede wszystkim jasny sygnał dla naszych emirackich partnerów, że Polska traktuje udział w Wystawie bardzo poważnie” - dodała kierująca projektem EXPO 2020 Monika Dyląg-Sajór.