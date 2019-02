Początek roku przyniósł poprawę w przemyśle

Wzrost produkcji przemysłowej w styczniu wzrósł o 6,1 proc. w porównaniu ze styczniem minionego roku, kiedy to zanotowano wzrost o 8,7 proc. - informuje GUS. Jak podaje Urząd, w opisywanym okresie (w ujęciu rocznym) wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu.

Jak czytamy w komunikacie Urzędu, „według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10 i więcej) była w styczniu br. o 6,1 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 8,7 proc.) i o 7,4 proc. wyższa w porównaniu z grudniem ub. roku”.

Początek 2019 r. przyniósł poprawę wyniku sprzedaży produkcji przemysłowej w porównaniu do grudniowego odczytu, a skala tej poprawy okazała się sporo większa od oczekiwań. Sprzyjająca wynikowi była na pewno liczba dni roboczych (o 2 większa w stosunku do grudnia), co widać w szczególności w dynamice miesięcznej (wzrost o 7,4 proc.). Wynikowi „ciążyła” natomiast wysoka zeszłoroczna baza odniesienia (wzrost produkcji w styczniu 2018 r. wyniósł 8,7 proc. r/r), a także słabnący popyt zagraniczny na polskie produkty w związku z pogorszeniem koniunktury globalnej, a u naszego głównego partnera handlowego – Niemiec – w szczególności. Kolejne miesiące br. będą nieść prawdopodobnie wahania dynamiki produkcji przemysłowej, niemniej jednak na dodatnich poziomach utrzymywać ją powinien wciąż silny popyt krajowy. W całym 2019 r. dynamika produkcji przemysłowej zanotuje z dużym prawdopodobieństwem poziom niższy od zeszłorocznego, wpisując się tym samym w oczekiwane wyhamowanie tempa wzrostu PKB do ok. 4,0 proc. z 5,1 proc. w 2018 r. - komentuje dane GUS Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.