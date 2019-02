Ceny producentów wzrosły o 2,2 proc.

W styczniu ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 2,2 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok temu. W porównaniu do grudnia ubiegłego roku wzrost ten wyniósł 0,2 proc. - wynika ze wstępnych danych GUS.

W komunikacie GUS czytamy, że „w styczniu w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny w sekcjach przemysłu z wyjątkiem cen w przetwórstwie przemysłowym, które pozostały na niezmienionym poziomie. W skali roku natomiast wzrost cen odnotowano we wszystkich sekcjach”. Czytaj także: Początek roku przyniósł poprawę w przemyśle

Pierwsze dane, jakie napłynęły w tym roku z gospodarki realnej, potwierdzają że nadal jest ona w niezłej kondycji, ale już nie tak dobrej jak rok temu. Jednocześnie na coraz niższe poziomy schodzi inflacja, zwłaszcza konsumencka, ale i producencka jest relatywnie niska (wskaźnik PPI wyniósł w styczniu 2,2 proc. r/r), co tylko utwierdzać będzie RPP w przekonaniu, że stopy procentowe w Polsce powinny pozostać na obecnych niskich poziomach. Spodziewamy się stabilizacji stóp procentowych do końca 2019 r. i jako wysoce prawdopodobny oceniamy scenariusz braku ich zmian nawet do 2022 r. - pisze w komentarzu Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.