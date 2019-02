Konkursy technologiczne „Gazety Bankowej” do 7 marca!

Jako że mamy luty, trwa nabór zgłoszeń od instytucji i firm chętnych do udziału w konkursach technologicznych „Gazety Bankowej”. A ponieważ jak zwykle konkursy te cieszą się dużym zainteresowaniem, wydłużamy okres przyjmowania zgłoszeń do 7 marca!

Jak co roku, „Gazeta Bankowa” organizuje dwa konkursy technologiczne, czyli XVII edycja konkursu „Lider” oraz XII edycja konkursu „Hit Roku”. W ramach pierwszej rywalizacji będziemy wybierać instytucję czy firmę, która w minionym roku dokonała najlepszego wdrożenia w obszarze nowych technologii w trzech branżach. Konkurs „Hit Roku” ma nieco krótszą tradycję, jako że obecna edycja jest XII. Tym razem wiece spróbujemy wybrać najciekawszą innowację technologiczną, którą będzie można wdrażać w roku 2019 a która jest już dostępna na rynku. Oczywiście, w tym przypadku również chodzi o trzy kategorie.

„Lider 2018” to konkurs, którego ambicją jest wskazanie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych rozwiązań, które zostały wdrożone (w całości lub w części, choć ta część musi stanowić jednocześnie funkcjonujące rozwiązanie) w 2018 r. Kategorie będą takie same jak w roku ubiegłym, a więc będziemy wybierać liderów w trzech kategoriach: 1. Bankowość 2. Ubezpieczenia i inne usługi finansowe 3. Przemysł 4.0 Oczywiście, kategorie Bankowość oraz Ubezpieczenia i inne usługi finansowe są doskonale zdefiniowane. Pod pojęciem Przemysł 4.0 redakcja „Gazety Bankowej” rozumie wszelkie firmy produkcyjne, które wdrażają rozwiązania informatyczne służące do poprawy ich efektywności wytwórczej i sprzedażowej, usprawniające swoje procesy wewnętrzne oraz służące do unowocześnienia produkcji, ewentualnie działające korzystnie na środowisko dzięki oszczędności w wykorzystaniu surowców i energii lub ograniczeniu emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń. Zastrzegamy także, że w kategorii Przemysł 4.0 będziemy rozpatrywać wyłącznie zgłoszenia firm zajmujących się produkcją lub przetwórstwem przemysłowym, których ambicją jest innowacyjność i rozwój. Zgodnie z ustalonymi od lat zasadami, w konkursie „Lider” udział biorą firmy, które wdrożeń dokonały. Drugą stroną tego konkursu jest nasza druga konkurencja, a więc „Hit 2019”. W tym przypadku chcemy wskazać najlepsze rozwiązania technologiczne, które w roku 2019 będą dostępne dla uczestników rynku z tych samych trzech branż. W tym wypadku chodzi o aplikacje, urządzenia lub inne rozwiązania, mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i instytucji. Zgłoszenia do konkursu „Hit Roku 2019” dokonuje producent urządzenia, firma oferująca rozwiązania informatyczne lub usługodawca, a więc firmy, które mają ofertę dla przedsiębiorstw z wymienionych wyżej branż: bankowości, ubezpieczeń i innych usług finansowych oraz Przemysł 4.0. Naszą ambicją jest wskazywanie rozwiązań, dzięki którym instytucja czy firma wdrażająca je w kolejnym roku zostanie „Liderem” „Gazety Bankowej” i liderem rynku.

Jako że co roku zainteresowanie konkursami jest ogromne, instytucje finansowe i firmy starają się jak najlepiej przygotować swoje zgłoszenia. Jak co roku, jesteśmy proszeni o to, aby dać im więcej czasu. I jak co roku – tę prośbę spełniamy. Dlatego nowy termin przyjmowania zgłoszeń to 7 marca. Zgłoszenie można przesłać przez specjalne formularze poświęcone każdemu z konkursów, umieszczone na stronie www.gb.pl. Tam także można znaleźć regulaminy obu konkursów.

Zapraszamy do udziału!