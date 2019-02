Ceny trzody chlewnej nie powinny już spadać

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły rocznie o 1,5 proc. - informuje GUS - w porównaniu do grudnia zanotowały spadek o 0,5 proc. Jak ocenia Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole, ceny trzody chlewnej osiągnęły lokalne minimum.

Jak podaje Urząd, w styczniu 2019 r. w skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były wyższe, wyjątek stanowiły ceny mleka i żywca wieprzowego. Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,06 zł/kg i były niższe zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 3,1 proc.), jak i z rokiem ubiegłym (o 4,7 proc.). Natomiast za 1 hl mleka płacono w skupie 140,77 zł. Cena mleka w stosunku do ubiegłego miesiąca wzrosła o 0,5 proc., natomiast w odniesieniu do stycznia 2018 r. spadła o 0,9 proc.

W przypadku cen świń uważamy, że w styczniu osiągnęły one swoje minimum lokalne i w kolejnych miesiącach oczekujemy ich wyraźnego wzrostu. W naszej ocenie redukcja pogłowia trzody chlewnej w Chinach będąca skutkiem utrzymującej się w ostatnich kwartałach niskiej opłacalności jej produkcji oraz strat związanych z rozprzestrzenianiem się ASF będzie oddziaływała w kierunku wyraźnego wzrostu chińskiego importu wieprzowiny. W połączeniu z obserwowanym w ostatnich kwartałach spadkiem pogłowia świń w UE znajdzie to naszym zdaniem odzwierciedlenie we wzroście cen trzody chlewnej – ocenia Olipra.