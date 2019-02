Nadszedł czas na inwestycje

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu - przy braku różnicy w liczbie dni roboczych w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. - przekroczy w lutym br. 5 proc. r/r, prognozują analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MpiT). Dane dotyczące produkcji przemysłowej za styczeń potwierdzają, że w Polsce będziemy mieli do czynienia z powolnym obniżeniem wzrostu gospodarczego – wynika ze słów Jadwigi Emilewicz, szefowej resortu.

Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 6,1 proc. r/r, osiągając wynik zdecydowanie przewyższający konsens rynkowy (ok. 3,7 proc. r/r), podkreśliła minister.

To bardzo dobre dane, zwłaszcza w kontekście sygnałów płynących z gospodarek naszych kluczowych partnerów, m.in. Niemiec, a także ostatnich wskaźników PMI. W przeciwieństwie do wyniku PMI, który w styczniu wyniósł 48,2 i świadczył o dalszym pesymizmie w sektorze, produkcja nie kontynuowała negatywnego trendu; rosła we wszystkich głównych grupach przemysłowych. Niepokojące dla dalszych wyników produkcji w kolejnych miesiącach mogą być rosnące znacząco zapasy wyrobów gotowych. Wyniki subindeksów PMI mogą częściowo przełożyć się na wyniki produkcji w lutym, oczekujemy jednak jej wzrostu o około 5 proc.. Warto odnotować, że polski przemysł nie doświadcza spadków produkcji, jakie mają miejsce w przemyśle niemieckim (ok. -4 proc.) - skomentowała także Emilewicz.