W styczniu Polacy ruszyli do sklepów

Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła w styczniu o 6,6 proc. w ujęciu rocznym - poinformował GUS. W cenach stałych wzrost ten wyniósł 5,2 proc. rocznie.

Zdaniem Moniki Kurtek, głównej ekonomistki Banku Pocztowego, dane o sprzedaży detalicznej wskazują „przyzwoity początek roku w polskiej gospodarce”.

Dane okazały się zbliżone do średnich prognoz rynkowych i są kolejnymi w ostatnich dniach wskazującymi na przyzwoity początek roku w polskiej gospodarce. Popyt konsumpcyjny pozostaje relatywnie silny, czemu sprzyja wciąż korzystna – z punktu widzenia pracownika – sytuacja na rynku pracy, trafiające do rodzin posiadających dzieci transfery socjalne, podwyżka płacy minimalnej, czy też obniżająca się inflacja. Raczej ograniczony negatywny wpływ na popyt konsumpcyjny, tak w styczniu jak i w kolejnych miesiącach br., mieć będzie ponowna redukcja niedziel handlowych (w tym roku do 1 w miesiącu), gdyż gospodarstwa domowe większych zakupów dokonują w dni poprzedzające zamknięcie sklepów. Konsumpcja pozostanie w 2019 r. głównym motorem wzrostu gospodarczego i jednocześnie tym czynnikiem, który nie pozwoli na gwałtowne wyhamowanie dynamiki PKB. Spodziewam się, że nie będzie ona niższa niż 4,0 proc. - komentuje Kurtek.