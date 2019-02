To był rekordowy rok dla UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał 228 zgód na połączenia i przejęcia przedsiębiorców w 2018 r. - podał urząd. To najwięcej decyzji od 11 lat. Celem kontroli koncentracji jest ochrona rynków przed zakłóceniem reguł konkurencji, np. monopolizacją.

W gospodarce wolnorynkowej przedsiębiorcy mają swobodę zawierania transakcji. W większości krajów, również w Polsce, istnieje wyjątek od tej zasady. Jest to kontrola koncentracji. Najwięksi rynkowi gracze przed planowaną fuzją lub przejęciem innego przedsiębiorcy muszą pytać o zgodę urzędy antymonopolowe. Zapobiega to sytuacjom, w których transakcja doprowadzi do wyeliminowania konkurencji na danym rynku.

Przedsiębiorca, który osiągnie zbyt dużą przewagę nad konkurentami lub zostanie monopolistą, nie będzie musiał również zabiegać o konsumentów, co spowoduje np. wyższe ceny lub niższą jakość usług lub produktów. Dlatego konieczne jest sprawdzenie transakcji przez UOKIK. Co ważne, możemy badać jedynie wpływ koncentracji na konkurencję - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z przepisami zamiar przeprowadzenia transakcji podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym zgłoszenie przekroczył równowartość 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

2018 r. był dla urzędu rekordowy pod względem spraw z zakresu kontroli koncentracji. Do UOKiK wpłynęło 251 zgłoszeń. Urząd wydał 229 decyzji. 228 rozstrzygnięć to zgody na transakcje, a jedno to umorzenie postępowania - dodał wiceprezes UOKiK Michał Holeksa.

Urząd opiniował 390 spraw prowadzonych przez Komisję Europejską. KE pytała UOKiK o opinię m.in. w sprawie fuzji spółek Siemens i Alstom.

Postępowanie w sprawie koncentracji jest dwuetapowe. W pierwszym - które trwa do 30 dni - rozpatrywane są sprawy, które nie budzą wątpliwości co do negatywnego wpływu na konkurencję. Bardziej skomplikowane, np. wymagające badania rynku, przechodzą do drugiej fazy - czytamy dalej.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania.

Na podst. ISBnews