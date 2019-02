E-PIT to dopiero początek innowacji

Cyfryzacja administracji w Polsce nabiera tempa. Wprowadzenie profilu zaufanego spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony obywateli, w 2018 roku korzystało z niego już 2,6 mln osób, a na horyzoncie pojawiają się kolejne projekty, które ułatwią wykonywanie czynności urzędowych za pośrednictwem internetu.

E-urząd już teraz pozwoli zautomatyzować wypełnianie rocznych deklaracji podatkowych, a docelowo ma umożliwić załatwienie wszystkich spraw związanych ze skarbówką przez internet.

Fundamentem przeniesienia polskich urzędów do sieci jest portal obywatel.gov.pl powołany do życia w 2018 roku. W tym miejscu zebrano najróżniejsze usługi publiczne, które można rozpatrywać za pośrednictwem internetu. Serwis ułatwia składanie wniosków online i przeprowadza użytkowników przez wszystkie procedury przygotowania dokumentów. Teraz do fali cyfryzacji administracji publicznej dołącza również Ministerstwo Finansów i administracja skarbowa.

– Uruchamiamy usługę Twój e-PIT, to jest pierwszy etap, w ramach którego przygotowaliśmy deklaracje roczne PIT-37, PIT-38. Drugi etap już trwa, prace już są w toku, w ramach których w 2020 roku udostępnimy kolejne deklaracje takie jak PIT-36, PIT-36L i PIT-28, czyli deklaracje PIT już od osób prowadzących działalność gospodarczą. Ten etap już jest nie tyle zaplanowany, ile zdefiniowany, trwa i prace są w toku – zapewnia w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Przemysław Koch, pełnomocnik ds. Informatyzacji w Ministerstwie Finansów.

Program Twój e-PIT to tylko jedna składowa procesu masowej cyfryzacji polskiej administracji, która ma wspomóc nie tylko zwykłych obywateli, lecz także przedsiębiorców. Z portalu biznes.gov.pl w 2018 roku skorzystało 7 mln przedsiębiorców. Dzięki niemu można przeprowadzić przeszło 300 czynności związanych z prowadzeniem własnej firmy. Wysoką popularność usługi potwierdzają badania Uniwersytetu Warszawskiego, które wykazały, że ok. 90 proc. polskich przedsiębiorców przynajmniej raz skorzystało z oferty elektronicznych urzędów. W przyszłości wskaźnik ten może jeszcze wzrosnąć m.in. ze względu na wprowadzenie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, usprawniających rozliczanie się za pośrednictwem internetu.

W tym roku ruszy także proces wymiany klasycznych dowodów na wersje elektroniczne opracowane we współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Ministerstwem Cyfryzacji. Dokument zostanie wyposażony w układ elektroniczny umożliwiający zdalną identyfikację tożsamości użytkownika. Wraz z nowym dowodem do dyspozycji otrzymamy także profil oraz podpis elektroniczny, które zwiększą zakres spraw rozpatrywanych przez elektroniczne urzędy. Posłużą one do logowania się w e-urzędach: po zeskanowaniu dowodu przez specjalny czytnik i wprowadzeniu kodu zabezpieczającego będziemy mogli złożyć większość dokumentów urzędowych za pośrednictwem internetu.

Zanim jednak dowody elektroniczne się upowszechnią, minie jeszcze dziesięć lat. Ministerstwo nie planuje bowiem wdrożyć przyspieszonego procesu wymiany dokumentów. Elektroniczne dowody zostaną wydane wtedy, kiedy ważność stracą nasze bieżące dokumenty, co oznacza, że pełna cyfryzacja może nastąpić dopiero w 2029 roku. W międzyczasie rząd będzie rozwijać inne projekty, które usprawnią funkcjonowanie elektronicznej administracji.

Wdrożenie programu Twój e-PIT ma być krokiem milowym na drodze do upowszechnienia e-urzędów, także w administracji skarbowej, które ograniczą konieczność odwiedzania fizycznych placówek administracyjnych. Docelowo portal podatki.gov.pl ma być miejscem, w którym podatnik będzie w stanie załatwić wszystkie sprawy bez wychodzenia z domu.

– Chcemy integrować kolejne e-usługi administracji skarbowej w taki sposób, żeby doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieć kompletny e-urząd w tym cyfrowym, zdigitalizowanym świecie. Aby podatnik czy przedsiębiorca mógł się rozliczyć z podatków, zrealizować wszystkie czynności, jakie wymagają kontaktu z urzędem, czy skarbowym, czy celno-skarbowym, w taki sposób, że zrealizuje wszystkie czynności związane z administracją skarbową z poziomu swojej kanapy – zapowiada Przemysław Koch.

Według raportu analityków z firmy McKinsey & Company proces cyfryzacji w Polsce przebiega dwukrotnie szybciej niż w największych krajach Europy. Na świecie administracja cyfrowa rozwija się w tempie 7 proc. w skali roku, a wartość usług cyfrowych do 2025 roku może wzrosnąć do 275 mld zł.

Newseria Innowacje/ as/