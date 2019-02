Dodatkowe zabezpieczenie w usłudze e-PIT

W usłudze Twój e-PIT wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie - kolejny element autoryzacyjny potrzebny, by zobaczyć deklarację PIT wypełnianą przez urząd skarbowy – poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Uruchomiona 15 lutego br. usługa Twój e-PIT pozwala skorzystać z rozliczenia podatkowego przygotowanego przez fiskusa. Podatnik musi je jedynie zaakceptować poprzez stronę www.podatki.gov.pl.

W środę „Dziennik Gazeta Prawna” napisał, że Twój e-PIT umożliwia dostęp do tajemnic skarbowych np. pracodawcy podatnika. Czytelnicy gazety alarmowali, że pracodawca może w prosty sposób sprawdzić, czy jego pracownik ma inne źródła dochodu, komu przekazuje 1 proc. podatku, ale także wprowadzić zmiany w deklaracji przygotowanej przez fiskusa.

Od dzisiaj usługa Twój e-PIT została rozszerzona o dodatkowy element autoryzacyjny. W najbliższych dniach zostanie również rozszerzona o nowe funkcjonalności: historię logowania oraz możliwość wskazania profilu zaufanego jako wyłącznego sposobu dostępu do usługi - poinformowało w czwartek Ministerstwa Finansów.

MF wyjaśniło, że aby zobaczyć swój PIT za rok 2018, po zalogowaniu się do usługi (danymi uwierzytelniającymi) podatnik jest proszony o podanie dodatkowej informacji z PIT-a za 2017 r. - kwoty nadpłaty lub kwoty podatku do zapłaty. Po wprowadzeniu tej informacji podatnik zobaczy swoje rozliczenie.

W najbliższych dniach usługa Twój e-PIT zostanie rozszerzona o historię logowania, która pozwoli użytkownikowi zobaczyć wszystkie próby wejścia do systemu. Informacje będą zawierać m.in. dokładne daty i czas oraz sposób i miejsce (region, miasto), z którego nastąpiło logowanie - dodało MF.

Ponadto podatnicy będą mieć również możliwość wskazania profilu zaufanego jako wyłącznego sposobu dostępu do usługi.

Ministerstwo zapewniło, że usługa Twój e-PIT przed wdrożeniem przeszła pozytywnie audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego danych zgromadzonych w tym systemie. Są one bezpieczne, co zostało potwierdzone przez specjalistyczny podmiot zewnętrzny.

W środę prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa zwróciła się do minister finansów Teresy Czerwińskiej z prośbą o wyjaśnienie, „czy rzeczywiście pracodawcy są w stanie zalogować się do usługi Twój e-PIT na dane pracownika i sprawdzić dane przekazane przez innych płatników”. W piśmie do MF prezes UODO napisała, że w związku z przygotowaniem i udostępnieniem przez Krajową Administrację Skarbową platformy „Twój e-PIT”, powzięła informację „o możliwości zaistnienia zagrożenia dostępu przez osoby nieupoważnione do danych osobowych podatników”.

Na podst. PAP