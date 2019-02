Komisja sejmowa przyjęła ustawę frankową

Skutki finansowe prezydenckiego projektu tzw. ustawy frankowej mogą "nie tylko zachwiać stabilnością poszczególnych banków, ale również prowadzić do utraty zaufania do systemu bankowego, a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys finansowy" - stwierdziła KNF w opinii do prezydenckiego projektu ustawy nt. frankowiczów.