Rekordowa liczba mieszkań

Podany przez GUS wstępny odczyt liczby mieszkań oddanych do użytkowania w styczniu 2019 r. stanowi najwyższy wynik po 1990 roku - zauważył minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak dodał, to dobry sygnał dla budownictwa mieszkaniowego.

W styczniu tego roku oddano do użytku 16,3 tys. mieszkań, czyli o 8,6 proc. więcej niż przed rokiem - poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS) we wstępnych danych.

Podany przez GUS wstępny odczyt liczby mieszkań oddanych do użytkowania w styczniu 2019 r. stanowi najwyższy wynik względem porównywalnego okresu po 1990 roku - powiedział Kwieciński. Do solidnego wzrostu - o 8,6 proc. w stosunku do stycznia 2018 roku - najwięcej dołożył się sektor rynkowy, obejmujący 98,2 proc. wszystkich oddanych do użytkowania mieszkań. Dominującą pozycję utrzymuje budownictwo deweloperskie - 9,9 tys. mieszkań, a w drugiej kolejności indywidualne - 6,1 tys. lokali - zauważył Kwieciński.

Jak zauważył minister, „warto zwrócić uwagę, że w ramach budownictwa deweloperskiego 187 mieszkań przeznaczono na wynajem”.

To na razie niewiele, ale może to być sygnał dla rynku, że warto w tym roku korzystać z tej możliwości i zamiast na sprzedaż, część mieszkań przeznaczyć pod wynajem z opcją docelowego wykupu - powiedział minister. Taka forma umożliwia najemcom i w przyszłości nabywcom skorzystanie z dopłat do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start - podkreślił Kwieciński.

Minister odniósł się także do rozpoczętych budów w styczniu br.

Odnotowano spadek o 3,6 proc. miesiąc do miesiąca, jeśli chodzi o rozpoczęte budowy mieszkań, ale ciągle ich liczba - 13,4 tys. - jest drugim najwyższym wynikiem w styczniu od 2005 roku - zauważył Kwieciński. Po raz pierwszy od 2013 r. odnotowano też lekki spadek liczby wydanych pozwoleń w styczniu 2019 r. - 20,6 tys. mieszkań - o 0,7 proc. mniej niż w tym samym okresie w 2018 r. Jednakże to nadal bardzo dobry wynik - jest drugim najwyższym w ciągu ostatnich 7 lat - podał minister. Minimalny spadek względem 2018 roku może oznaczać, że powoli rynek budownictwa mieszkaniowego zbliża się do szczytu swoich obecnych możliwości. Potwierdzają to najnowsze badania koniunktury w budownictwie. Do najczęstszych barier utrudniających dalsze inwestycje należą przede wszystkich wysokie koszty pracy, brak wykwalifikowanej kadry oraz wysokie ceny materiałów budowlanych - powiedział minister. Pozytywnym trendem są zmiany w sektorze budownictwa społecznego - podkreślił Kwieciński. Mimo zmniejszającej się od kilku lat liczby mieszkań oddanych do użytkowania, widoczna jest systematycznie zwiększająca się aktywność w zakresie rozpoczętych i planowanych inwestycji. Stymulującą rolę odgrywa tu program Mieszkanie plus - zauważył szef resortu inwestycji i rozwoju.

GUS poinformował w czwartek, że w styczniu 2019 r. liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, w spadła o 3,6 proc. - do 13,4 tys. mieszkań.

Deweloperzy oddali do użytkowania w styczniu 9,9 tys. mieszkań (20,6 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku), natomiast inwestorzy indywidualni przekazali do użytkowania 6,1 tys. mieszkań, czyli o 5 proc. mniej niż w styczniu 2018 r.

Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (24 wobec 111 mieszkań). W pozostałych formach budownictwa (społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) łącznie oddano do użytkowania 295 mieszkań, tj. o 3,1 proc. więcej niż przed rokiem, z czego ponad połowa to mieszkania społeczne czynszowe.

Na podst. PAP