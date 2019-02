Kwieciński: Czas na nowe standardy w budownictwie

Wprowadzamy nowe standardy w budownictwie mieszkaniowym - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak przypomniał, działa już specustawa mieszkaniowa, a resort pracuje nad nowymi zasadami budowania, które zapewnią m.in. korytarze napowietrzające miasta.

Jak dodał, dotyczy to zarówno terenów rolnych, poprzemysłowych czy też pokolejowych - jeżeli one będą wykorzystywane na bazie tej ustawy pod budownictwo mieszkaniowe. Kwieciński przypomniał, że wyższe standardy dotyczą m.in. „dostępu do komunikacji, do ośrodków zdrowia i edukacji, również do terenów rekreacyjnych”.

Minister dodał, ze resort zamierza podnieść także wymogi dotyczące urbanistyki. „Chcemy zapobiegać chaotycznemu rozlewaniu się miast. Chcemy również zapewnić lepsze standardy, żeby na przykład w miastach mogło swobodnie przepływać powietrze”. Kwieciński dodał, że będzie to miało wpływ na napowietrzanie miast - ważne dla zapobiegania smogowi.

Jak podkreślił, napowietrzanie miast będzie „konsekwencją dobrej urbanistyki”.

„W tej chwili jako ministerstwo pracujemy nad nowymi zasadami dotyczącymi urbanistyki, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych, które pozwolą na wprowadzenie nowych standardów” - powiedział minister inwestycji i rozwoju. Jak podkreślił zasady te pozwolą „na lepsze planowanie rozbudowy naszych miast”. (PAP)