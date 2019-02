PKO BP wydaje kartę z herbami klubów piłkarskich

Karta z wyeksponowanym herbem klubów Ekstraklasy już od 22 lutego będzie do nabycia dla klientów PKO Banku Polskiego. To jedyny taki produkt na rynku.W najbliższej przyszłości planowane są kolejne udogodnienia dla kibiców, którzy zamówią kartę. Ponadto chcielibyśmy wprowadzić dla klientów PKO Banku Polskiego jak i fanów Ekstraklasy następne produkty, których koncepcja jest obecnie w trakcie opracowywania.

Piłka nożna to emocje, zaangażowanie i pasja. Jako PKO Bank Polski rozumiemy, jak istotne jest przywiązanie kibiców do ich drużyn i barw klubowych. Dlatego też będąc oficjalnym partnerem rozgrywek, wprowadzamy rozwiązanie, które sprawi, że nasi klienci będą mogli cieszyć się spersonalizowanymi produktami dostosowanymi do ich potrzeb i oczekiwań. Dzięki temu karta płatnicza PKO Banku Polskiego stanie się czymś więcej dla kibiców Ekstraklasy i nabierze osobistego charakteru. Jednocześnie chcemy podkreślić, że to jedyny tego rodzaju produkt na rynku. Jako Oficjalny Bank Ekstraklasy chcemy być blisko kibiców na wielu płaszczyznach – mówi Mariusz Chłopik, dyrektor ds. marketingu sportowego PKO Banku Polskiego.