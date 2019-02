Kierowco: Punkty karne sprawdzisz przez internet

Kierowcy mogą sprawdzić liczbę swoich punktów karnych online, korzystając z e-usługi „Sprawdź swoje punkty karne” dostępnej w ramach e-administracji. W ubiegłym roku z tej usługi skorzystało niemal 362 tysiące osób.

„To w pełni bezpieczna e-usługa. Dzięki zalogowaniu się przez Profil Zaufany mamy pewność, że liczby punktów za nasze drogowe przewinienia nie zobaczy sąsiad, kolega z pracy, czy inna niepowołana do tego osoba” - przedstawił zalety e-usługi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jak podkreślił, „Profil Zaufany to gwarancja, że nikt się pod nas nie podszyje. Jest bezpłatny i naprawdę łatwo go założyć”.

Jak wyjaśnia resort, liczbę punktów karnych możemy sprawdzić przez internet dzięki systemowi CEPiK2.0. Umożliwia on dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Aby sprawdzić punkty karne przez internet trzeba mieć założony Profil Zaufany. Następnie należy zalogować się na stronę www.obywatel.gov.pl i wybierać kolejno kategorie „Kierowcy i pojazdy” i „Sprawdź swoje punkty karne”. System przenosi wtedy użytkownika na stronę Profilu Zaufanego, gdzie należy się zalogować na swoje konto. Kierowca zostanie wtedy automatycznie przekierowany z powrotem do serwisu Obywatel.gov.pl, a na ekranie powinien zobaczyć informację o swoich punktach karnych.

Wszystkie dane, które są tam dostępne można pobrać w formacie PDF i wydrukować. Jak podkreśla MC, taki wydruk ma jedynie charakter informacyjny. Nie jest to dokument urzędowy. „W związku z tym urząd może go nie uznać - np. jako dowodu w sprawie” - przypomina ministerstwo. Kierowca, który potrzebuje urzędowego zaświadczenia o punktach karnych musi pójść na komisariat policji.

PAP/ as/