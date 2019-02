PKO Leasing podniósł cenę w wezwaniu na PCM

PKO Leasing podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Prime Car Management (PCM) do 23 zł za walor z 11,38 zł, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Wzywający informuje, że cena po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem zostaje zwiększona z 11,38 zł do 23 zł za jedną akcję spółki. W związku z podwyższeniem ceny, po której będą nabywane akcje spółki w ramach wezwania, odpowiedniemu podwyższeniu uległa również kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Wskazana powyżej podwyższona cena akcji spółki w wezwaniu zostanie zapłacona za wszystkie akcje spółki objęte zapisami w odpowiedzi na wezwanie - czytamy w komunikacie.

Ponadto, wzywający podjął decyzję o nabywaniu akcji spółki w wezwaniu pomimo nieziszczenia się warunku wskazanego w pkt 30 (d) wezwania, tj. zawarcia przez spółkę umowy zapewniającej refinansowanie zadłużenia przez bank na kwotę nie mniejszą niż 1 550 mln zł.

Na początku lutego PKO Leasing poinformował o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu do dnia 25 lutego 2019 r. W listopadzie ub.r. PKO Leasing ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez PCM po cenie 11,38 zł za jedną akcję. W połowie stycznia zapisy zostały wydłużone do 18 lutego.

O wykup większości akcji PCM stara się także Hitachi Capital Polska oraz fundusz należący Pollen Street Capital.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)SzSz