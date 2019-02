Polska i Francja wspólnie przeciw unikaniu podatków

Polska i Francja będą współpracować w UE w zakresie walki z unikaniem opodatkowania i agresywną optymalizacją podatkową; oba kraje wspierają też unijne prace, które zmierzają do wprowadzania przez państwa spoza Wspólnoty dobrych praktyk podatkowych - poinformował w piątek resort finansów.

W piątek na zaproszenie minister finansów, prof. Teresy Czerwińskiej, w resorcie gościł minister gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire.

Jak podał w komunikacie resort, ministrowie rozmawiali o kwestiach reformy Unii Gospodarczej i Walutowej oraz wieloletniego budżetu UE (tzw. Wieloletnie Ramy Finansowe) na lata 2021-2027, „w tym strony dochodowej tego budżetu (tzw. system środków własnych)”.

Najważniejszym punktem spotkania, jak wskazano, było podpisanie wspólnej deklaracji ws. wzmocnienia polsko-francuskiej współpracy w sprawach podatkowych, w szczególności w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej.

„Ministrowie zadeklarowali dalszą współpracę na forum OECD i wyrazili nadzieję na osiągnięcie międzynarodowego porozumienia ws. opodatkowania gospodarki cyfrowej” - czytamy. Uzgodnili, jak dodano, że w trakcie prac na forum, powinny zostać przeanalizowane takie kwestie, jak: „zmiana zasad, na podstawie których państwa mogą opodatkować zyski z działalności międzynarodowych przedsiębiorstw, osiągnięte w wyniku świadczenia usług na ich terytorium (ang. nexus rules); zmiana zasad podziału zysków pomiędzy państwami (profit allocation rules); wprowadzenie tzw. podatku minimalnego”.

Do czasu wypracowania skutecznego rozwiązania problemu opodatkowania gospodarki cyfrowej na forum OECD, należy, jak podkreślono, kontynuować działania, które zmierzają do wdrożenia „zharmonizowanego rozwiązania w ramach UE”. Ministrowie poparli przyjęcie, do końca marca bieżącego roku, dyrektywy unijnej o podatku od cyfrowych usług reklamowych - podano.

Szefowa polskiego MF i minister Le Maire zadeklarowali, że Polska i Francja będą współpracować w UE w obszarze walki z unikaniem opodatkowania i agresywną optymalizacją podatkową. „Oba kraje wspierają również prace na poziomie unijnym, które zmierzają do wprowadzania przez państwa spoza Wspólnoty dobrych praktyk podatkowych i narzędzi zawartych w pakiecie BEPS” - czytamy.

Ministrowie uzgodnili też „jak najszybsze” zakończenie negocjacji dot. nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W piątek minister gospodarki i finansów Francji spotkał się też z premierem Mateuszem Morawieckim i szefową resortu przedsiębiorczości i rozwoju Jadwigą Emilewicz.

PAP/ as/