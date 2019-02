Słowacja: Nadzwyczajne kontrole polskiej wołowiny

Słowacja wprowadziła w piątek nadzwyczajne kontrole wołowiny z Polski. Każdy transport mięsa, zanim trafi na rynek, musi przejść kontrolę laboratoryjną. Analogiczne rozwiązanie przyjęto w czwartek w Czechach, gdzie w polskim mięsie wykryto salmonellę.

O wprowadzeniu nadzwyczajnych środków dotyczących polskiej wołowiny poinformowała w piątek minister rolnictwa Gabriela Mateczna.

Nie pozwolę, żeby błędy polskich instytucji ponownie zagrażały słowackim konsumentom. 100 proc. transportów z Polski będzie musiało zostać skontrolowane, zanim trafią do konsumentów, do restauracji lub stołówek. To rozwiązanie obowiązuje do odwołania - oświadczyła Mateczna i zapowiedziała, że wprowadzone ograniczenia zostaną ocenione dopiero po opublikowaniu wyników kontroli polskich rzeźni i funkcjonowania systemu kontroli weterynaryjnej przez inspektorów Unii Europejskiej.