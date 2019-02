Ruszyła konwencja Prawa i Sprawiedliwości

W sobotę po godz. 11 rozpoczęła się konwencja PiS pod hasłem „Nowa arena programowa”. Lider partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki mają podsumować dokonania rządu, a także przedstawić propozycje m.in. w sprawie wyższych płac i modernizacji Polski.

Politycy PiS, w tym ministrowie, a także sympatycy ugrupowania rządzącego zebrali się w sobotę przed południem w warszawskiej Hali Expo. Hasłem konwencji jest „Nowa arena programowa”, na sali są też hasła „Polska sercem Europy” oraz „Rodzina, rozwój, wiarygodność”.

Podczas konwencji podsumujemy dokonania rządu, wskażemy, co udało się zrobić, podkreślając tym samym naszą wiarygodność. Zostaną też wskazane pewne perspektywy na przyszłość, wyznaczymy cele na kolejne lata, w tym te dotyczące sfery szeroko rozumianej gospodarki - mówił w niedawnej rozmowie z PAP szef sztabu wyborczego PiS, europoseł Tomasz Poręba.

Z kolei rzeczniczka PiS Beata Mazurek zapowiadała, że podczas konwencji PiS przedstawi propozycje m.in. w sprawie wyższych płac i modernizacji Polski. „Będą propozycje, które będą dotyczyły i Europy, wyższych płac, i modernizacji Polski” - mówił Mazurek w Polsat News.

Podczas konwencji wystąpienia mają wygłosić: prezes PiS, premier, a także - jak poinformował Poręba - „kilku innych czołowych polityków PiS”.

Celem konwencji jest zmobilizowanie naszych działaczy i sympatyków, bo ten rok jest kluczowy z punktu widzenia dalszego kierunku rozwoju Polski. To będzie rok decydujący o rozkładzie sił politycznych w Polsce - podkreślił szef sztabu PiS.

Poprzednia konwencja PiS odbyła się w grudniu ub.r. Premier podkreślał wówczas, że celem PiS jest zapewnienie Polakom życia na poziomie europejskim. Zapowiedział też, że postulaty nowego programu wyborczego będą koncentrować się wokół trzech punktów: Europy, wyższych płac i modernizacji Polski.

Konwencja odbywa się niedługo przed terminem, w którym prezydent - zgodnie z Kodeksem wyborczym - musi wydać postanowienie ws zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Takie postanowienie musi się pojawić nie później niż 25 lutego. Wybory do europarlamentu odbędą się 26 maja, a Polacy wybiorą 52 przedstawicieli do PE.

We wtorek Komitet Polityczny PiS podjął decyzje dotyczące „jedynek” i „dwójek” na listach w wyborach do PE. Wśród „jedynek” są m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski, minister edukacji Anna Zalewska i Anna Fotyga.

PAP, MS