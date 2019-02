Likwidacja PIT dla młodych ograniczy szarą strefę

Zapowiedziana podczas sobotniej konwencji PiS likwidacja PIT dla pracowników do 26. roku życia może ograniczyć tzw. szarą strefę, gdyż najczęściej to właśnie młodzi ludzie decydują się na nieformalne stosunki pracy - uważa adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr Sławomir Kuźmar.

Jeśli chodzi o najmłodszych pracowników i ich obciążenia podatkowe, to dobrze, żeby je ograniczać. W Polsce mamy jeden z największych klinów podatkowych, czyli kosztów pracy. Dlatego uważam, że w przypadku osób zaczynających pracę to może być argument do ograniczenia szarej strefy, bo bardzo często ci najmłodsi decydują się na nieformalne stosunki pracy - powiedział Kuźmar.

Dodał, że likwidacja PIT dla najmłodszych pracowników, jako jeden z wielu czynników, może ograniczyć skłonność młodych Polaków do wyjazdów za granicę w poszukiwaniu pracy.

Zdaniem Sławomira Kuźmara dzięki rozszerzeniu programu „500 plus” na pierwsze dziecko i „trzynastce” dla emerytów wzrośnie konsumpcja wewnętrzna.

Zastrzegł jednocześnie, że na razie nie wiemy, czy rozszerzenie programu „500 plus” będzie uzależnione od progu dochodów czy nie.

Gdyby się okazało, że ma to być dopłata dla wszystkich, to koszty programu znacząco wzrosną i trudno jednoznacznie przewidzieć, jaki będzie to miało wpływ na przyszłe budżety państwa - stwierdził Kuźmar. - W obecnej sytuacji, kiedy mamy bardzo wysoką stopę wzrostu gospodarczego, to nie jest bardzo obciążające, ale w perspektywie kilku lat może się okazać, że te programy będą zbyt kosztowne dla naszej gospodarki - dodał.