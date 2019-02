Część ustaw wprowadzających program PiS jest gotowa

Wszystkie zapowiedziane przez PiS ustawy będą gotowe wiosną, a latem zostaną wdrożone - poinformował w sobotę w TVP premier Mateusz Morawiecki.

W pierwszej kolejności mamy już przygotowaną ustawę dotyczącą odbudowy komunikacji pomiędzy gminami, powiatami, gdzie ten transport został zwinięty - powiedział premier w programie „Gość Wiadomości” TVP. Wyjaśnił, że chodzi o „tradycyjne PKS-y” oraz transport prywatny. Będzie to polegało na przekazaniu pewnych sum pieniędzy - dobrze wyliczonych - dla powiatów, po to, żeby mogły poprzez dopłatę do tzw. wozokilometra odbudować ten transport - wytłumaczył premier. Startujemy z takim programem od kwietnia - poinformował.

Morawiecki dodał, że w maju „będzie dodatkowy zastrzyk dla emerytów - Emerytura plus.” „Będzie to wypłacone w maju, dla wszystkich emerytów” - zapowiedział premier.

Poinformował, że następnie - 1 lipca - PiS ma zamiar wdrożyć 500 plus na pierwsze dziecko.

Można powiedzieć, że na wakacje, jak dzieci i młodzież wyjeżdżają, czy rodzice z dziećmi - mówił. Wyraził nadzieję, że „będzie ich jeszcze więcej nad polskim morzem, na polskich szlakach, w polskich górach”. Już w sierpniu, jak powiedział prezes Jarosław Kaczyński, będzie to wszystko tego lata, a więc wiosną wszystkie ustawy a latem wdrożenie - powiedział.

Wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, „trzynastka” dla emerytów, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, obniżenie kosztów pracy - to „nowa piątka PiS” zaprezentowana podczas sobotniej konwencji programowej partii. O nowych elementach programu mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

PAP, MS