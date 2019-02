ZUS wysyła 2,5 mln listów do przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ponad 2,5 mln listów do przedsiębiorców z podsumowaniem wpłat w ramach e-składki. Informuje w nich, jak wyglądały rozliczenia firm z ZUS w ubiegłym roku i jakie jest saldo na ich koncie na koniec 2018 r.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni każdy z ponad 2,5 mln płatników składek otrzyma z ZUS list z podsumowaniem wpłat na swój indywidualny rachunek składkowy w 2018 r.

Z korespondencji z ZUS każdy przedsiębiorca będzie mógł się dowiedzieć, w jakiej wysokości wpłacił w ubiegłym roku składki na swój indywidualny rachunek, jakie należności zostały z nich pokryte. Na koniec dowie się także, czy jego konto jest rozliczone na tzw. „zero”, czy też występuje nadpłata lub niedopłata.

Chcemy, by każdy przedsiębiorca miał pełną świadomość, jak wygląda stan jego rozliczeń składkowych. Najgorsze bowiem, co może być w prowadzeniu własnego biznesu, to brak wiedzy o stanie swoich finansów - podkreśla prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Uspokajam od razu, że list z ZUS-u nie jest żadnym wezwaniem do zapłaty i proszę, by nikt go tak nie traktował. To jest dla każdego przedsiębiorcy materiał poglądowy, który może służyć do samodzielnego podejmowania działań w kwestii rozliczeń z ZUS - zaznaczyła prof. Uścińska.