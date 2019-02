Ruszają automatyczne ostrzeżenia przed powodzią

ISOK to system informatyczny, który obsługuje aż dwie rządowe instytucje – czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wśród jego głównych zadań jest gromadzenie informacji na temat sytuacji na polskich rzekach.

Będzie można teraz uzyskać informacje o zagrożeniu przeciwpowodziowym drogą elektroniczną. Zainteresowani mogą wejść na portal i zarejestrować się, aby uzyskiwać informacje drogą sms-ową – mówił Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Każdy, kto zdecyduje się na skorzystanie z usług nowego systemu, będzie mógł wybrać, o jakim stopniu zagrożenia chce być informowany. Wtedy też system będzie wysyłał smsa.

Ale to tylko jeden z 50 produktów, na jakie składa się ISOK. Wśród tych produktów są także system informatyczny gospodarki wodnej oraz różnego rodzaju mapy – powiedział Przemysław Ligenza, dyrektor IMGW.

Koszt całego systemu to ok. 300 mln zł. Jak mówi Przemysław Daca, ISOK był mocno zagrożony, na szczęście udało się cały projekt dokończyć. Dzięki temu także ISOK stanie się także kanałem do kontaktu Wód Polskich z klientami.

Jeżeli ktoś będzie zainteresowany inwestycją, wymagających zezwoleń wodno-prawnych, wszystkie formalności będzie można załatwić poprzez ISOK. Także ci, którzy na przykład będą zainteresowani zakupem domu czy gruntu, będą mogli wejść do systemu i sprawdzą, jak wygląda zagrożenie powodziowe w danym terenie – powiedział szef Wód Polskich.

System, pozwalający obserwować sytuacją na rzekach, już działa. Obecnie można także rejestrować się, aby uzyskać ostrzeżenia przeciwpowodziowe. Ale inne elementy systemu jeszcze nie są do końca gotowe, np. konieczna jest jego integracja z ePUAPem. Pełną funkcjonalność ISOK ma osiągnąć do końca tego roku.