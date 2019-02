Oto najbardziej przepłacani prezesi

Działająca na zasadach non-profit organizacja As You Sow co roku sporządza listę najbardziej przepłacanych prezesów. W tym roku znaleźli się na niej dwaj reprezentujący branżę gier.

Według danych organizacji najbardziej przepłaconym prezesem na świecie jest Ronald F. Clarke, szef Fleector Technologies Inc. Na liście znaleźli się też szefowie Disneya, Discovery a także Netflixa, jednak dla graczy najciekawsze będą nazwiska Bobby’ego Koticka oraz Andrew Wilsona.

Kotick to prezes Activision. W badaniu zajął 45 miejsce, zarabiając co roku 28 mln dolarów, co według wyliczeń jest kwotą o 13 mln za dużą wobec zysków jego firmy. Stosunek zarobków Koticka z przeciętnym pracownikiem wynosi 301:1. Z kolei Andrew Wilson, szef EA zarabia 35 mln dolarów (o 19 mln za dużo), stosunek jego zarobków do mediany zarobków pracowników wynosi 371:1 i zajął 98 miejsce.

Co ważne, obaj panowie nie są zbyt popularni w środowisku graczy - wobec Koticka prowadzona jest akcja mająca na celu zwolnienie go ze stanowiska po tym jak po rekordowym 2018 roku Activision i tak zdecydowało się zwolnić 800 pracowników czyli ponad 8 proc. wszystkich pracowników firmy. Z kolei Wilson ma o wiele większe problemy po tym jak EA w ubiegłych latach oskarżono o nielegalne promowanie hazardu wobec małoletnich, poprzez oferowanie tzw. loot-boxów, czyli skrzyń z losową zawartością za którą płaci się prawdziwymi pieniędzmi. Firma została zaskarżona do sądu przez rządy kilku państw a także władze kilku amerykańskich stanów. Mimo to EA zdecydowało się kontynuować dotychczasowe działania i rozstrzygnąć spory w sądzie.

