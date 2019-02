Gigantyczne koszty decyzji nadzoru finansowego za rządów Tuska

Polska ma zapłacić 650 mln zł kary za wywłaszczenie funduszu Abris Capital Partners z FM Banku – zdecydował szwedzki sąd apelacyjny. Jak komentuje tę decyzję Janusz Szewczak, zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, działania nadzoru finansowego z czasów PO-PSL, mogą kosztować podatników nawet ponad 4 mld zł.

Wygląda na to, że ci, którzy sprawowali nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce w czasach rządów PO-PSL, którzy bezpośrednio podlegali Tuskowi, podejmowali decyzje, które teraz kosztują podatników gigantyczne pieniądze – mówi Szewczak.

I dodaje, że „sprawa tych 650 mln zł, które Polska ma zapłacić za wywłaszczenie funduszu Abris z FM banku przez ówczesne władze KNF, nie jest jedyną”. Czytaj także: Polska słono zapłaci za decyzje Jakubiaka z KNF

Przypomnę chociażby sprawę SK Banku Wołomin i działania panów Wojciecha Kwaśniaka i Andrzeja Jakubiaka, która nadal jest w trakcie postępowania prokuratorskiego. Warto przypomnieć, że jeśli chodzi o SK Bank Wołomin to w grę wchodzą straty przekraczające 2 mld zł – mówi.

Podkreśla, że „i to nie jest tak, że nikt nie zwracał wtedy na to uwagi. Ja wielokrotnie wytykałem błędy, które mogły doprowadzić do takiej sytuacji, do tego z czym mamy teraz do czynienia”.