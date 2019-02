Na rynku pracy tylko lepiej?

W kolejnych miesiącach sytuacja na rynku pracy będzie się poprawiać, należy oczekiwać, że w końcu tego roku stopa bezrobocia spadnie do poziomu przyjętego budżecie na 2019 r. - 5,6 proc. - uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że stopa bezrobocia w styczniu 2019 r. wyniosła 6,1 proc. wobec 5,8 proc. w grudniu.

Choć stopa bezrobocia w stycznia 2019 r. przekroczyła - po raz pierwszy od maja 2018 r. - poziom 6 proc., to w kolejnych miesiącach sytuacja na rynku pracy będzie się poprawiać. O wyższym poziomie stopy bezrobocia w styczniu 2019 r. niż w grudniu 2018 r. zdecydowały m.in. niskie temperatury i trudne warunki pogodowe, w tym obfite opady śniegu - poinformował minister Kwieciński w komentarzu przekazanym PAP.

Dodał, że pogoda nie tylko uniemożliwiła poprawę doskonałych wyników w zakresie produkcji budowlano-montażowej ze stycznia 2018 r., ale również wpłynęła na poziom zatrudnienia w tym obszarze.

Dlatego należy oczekiwać, że w końcu bieżącego roku stopa bezrobocia rejestrowanego obniży się do poziomu przyjętego w ustawie budżetowej na 2019 r. - to jest 5,6 proc. Pomimo niższej niż w poprzednich miesiącach dynamiki przyrostu zatrudnienia, sprzyjać temu będzie utrzymujący się stosunkowo dynamiczny wzrost wynagrodzeń. Wyższe płace mogą np. zachęcać do przerwania korzystania ze świadczeń i wchodzenia na rynek pracy - zaznacza szef MIiR.