Jaki zysk grupy Banku Pekao?

Zysk netto grupy Banku Pekao w czwartym kwartale 2018 roku spadł do 749,2 mln zł z 1.054,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się o 14 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 656,5 mln zł.

Oczekiwania dwunastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 621,6 mln zł do 695 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.294,8 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 1.283,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.271-1.298 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 638,3 mln zł i był 2,5 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 622,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 618 mln zł do 630 mln zł).

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez podatku bankowego wyniosły w IV kwartale 878,4 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (883,1 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 104,9 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 28 proc. wyższych odpisów w na poziomie 145,9 mln zł.

