Florencja: Władze rozdają 50 euro do wydania na książki

Władze Florencji postanowiły zachęcić młodych mieszkańców miasta do czytania książek i prasy. Zarząd miasta oferuje po 50 euro każdemu florentczykowi w wieku od 18 do 25 lat na zakup książek, pism i gazet.

„Bądźcie ciekawi” - to hasło kampanii zainaugurowanej przez władze miejskie. Oferują one po 50 euro do wydania w ciągu dwóch miesięcy w miejscowych księgarniach, sprzedających także dzienniki i czasopisma.

Inicjatywę tę przedstawił burmistrz Dario Nardella. Jak wyjaśnił, na ten eksperymentalny projekt promujący czytelnictwo z kasy miasta wyasygnowano 330 tysięcy euro.

Młodzież zainteresowana tą ofertą będzie mogła składać wnioski o dodatek w internecie od marca.

„To jedyna tego rodzaju inicjatywa we Włoszech” - podkreślił burmistrz Nardella.

„Dzisiaj - dodał - Internet umożliwia łatwy dostęp do wielu informacji, ale to lektura słowa drukowanego pomaga pogłębić wiedzę i rozbudza ciekawość”.

Dodatek zaproponowany we Florencji uzupełnia wprowadzony przez poprzedni centrolewicowy rząd jednorazowy bon w wysokości 500 euro dla osób kończących 18 lat. Pieniądze te, wszyscy wchodzący w dorosłość, mogą przeznaczyć na wszelkie wydatki związane z kulturą, czyli np. na zakup biletów do teatru, opery czy muzeum, a także książek. (PAP)