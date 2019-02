Dyrektywa gazowa UE nie zaszkodzi Nord Stream2

Poprawki do unijnej dyrektywy gazowej dotyczą tylko małej części gazociągu Nord Stream 2 - powiedziała we wtorek Jelena Burmistrowa, szefowa Gazprom Exportu, spółki koncernu Gazprom. Zastrzegła przy tym, że należy wstrzymać się z oceną ich wpływu na projekt.

Mówimy o bardzo nieznacznym terytorium, jest to nawet mniej niż 20 kilometrów” - powiedziała Burmistrowa agencji RIA Nowosti. Dodała następnie, że jest na razie zbyt wcześnie, by ocenić wpływ poprawek na projekt Nord Stream 2. Jak wskazała, w marcu odbędzie się posiedzenie unijnych ministrów ds. energetyki. Jej zdaniem, po tym posiedzeniu do poprawek mogą zostać wprowadzone zmiany.